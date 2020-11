Ninel Conde encontró el hombre ideal: "Me cuida, me respeta, no me cela y me mantiene"

Redacción de Entretenimiento

Ninel Conde no deja de proclamar felicidad tras la boda con el empesario colombiano Larry Ramos es el hombre de su vida, pues aseguró que el colombiano la cuida, la protege y la sustenta, además indicó que cree ciegamente en él.

“Tengo un hombre que me protege, me cuida, me respeta, me ayuda, me apoya, y no me cela, que ya eso es una bendición. Gracias a Dios Larry me sustenta, me sostiene, me mantiene, yo tengo desde febrero que no trabajo, y no me ha faltado absolutamente nada, al contrario, he vivido en abundancia gracias a Dios”, dijo Conde.

La actriz y cantante mexicana habló de sus planes futuros con su marido Larry Ramos, luego de los inconvenientes con su boda y toda la polémica que se armó Ninel salió airosa y ahora reveló cuáles son sus planes futuros lo que incluye convertirse en mamá nuevamente.

“El Bombón Asesino”, como se le conoce a la actriz, quiere darle un hermanito a su hija sofia y al pequeño Enmanuel, hijo de Giovanni Medina, con quien enfrenta una batalla legal por la custodia.

Desde hace varios días corrió el rumor de que Ninel podría estar embarazada, debido a la rapidez con que se celebró la boda, pero la misma actriz lo desmintió.

“Ojala y Dios los oiga, si queremos, pero no sé qué tan pronto, que tan lejos, pero ahorita hay compromisos que cumplir, tengo contratos por ahí cerrados y voy a sacar un disco, entonces habrá que encontrar el tiempo”, explicó Conde al programa de farándula De Primera Mano.

+ Acusaciones

Ninel defendió a toda costa a su esposo Larry, de todo los comentarios que han surgido debido a su proceso legal por fraude en los Estados Unidos, Ramos y Conde todavía no se han unido ante la ley.

“Yo como mujer estoy tranquila, sé con quién estoy. Yo tengo tres denuncias penales en mi contra, por la misma persona y no soy una delincuente. Cualquiera puede ir a poner una denuncia y tiene sus argumentos. Yo denuncié por violencia y me denunciaron por violencia a mí, me denunciaron por abandono del niño, porque me fui a trabajar a Nueva York y algo así puras tonterías”, indicó Ninel.