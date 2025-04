Silencio en el DN: comerciantes apagan bocinas por la tragedia

Comerciantes del Distrito Nacional muestran su sentir por la tragedia del Jet Set bajando el volumen de las bocinas que por lo general siempre están a alto volumen, como una forma de solidarizarse con las familias que perdieron a sus seres queridos, luego del desplome del techo de la discoteca.

En el corazón de los dominicanos se siente la tristeza, un hecho que ha dejado más de 220 fallecidos por la tragedia en el centro de diversión, que era la cuna del merengue y otros ritmos tropicales.

En un recorrido realizado por periodistas de LISTÍN DIARIO se pudo observar que algunos comercios permanecían en silencio el pasado sábado.

En el sector Villa Consuelo, Luis Miguel, comerciante de un colmado, explicó que ha acogido los días de duelo nacional porque han fallecido muchas personas importantes de la nación.

“En esa tragedia se murieron muchas personas importantes del país; aquí en el barrio los vecinos no han puesto música”, expresó el ciudadano.

Conmovido

Visiblemente conmovido, Israel Filipino dijo que desde el primer día de la tragedia, el pasado 8 de abril, se mantiene en silencio.

“Desde que ocurrió el desplome del techo del Jet Set por aquí nadie ha puesto música y hemos respetado la tristeza que tiene el pueblo”, aseveró.

Otro de los barrios es Villa María, donde por diferentes calles del sector se evidencia un completo silencio.

“Aquí no se ha puesto nada de música, todo está apagado”, añadió Jorge Chalas, un comerciante de ese sector de la zona norte de la capital.

Asimismo, lugareños del sector Los Mina dijeron que lamentan todas las muertes que ha dejado el colapso del Jet Set y expresaron que toda la nación se siente conmocionada por el hecho.

“Esa tragedia que pasó el martes en el país, desde ese día se siente un silencio en este barrio”, puntualizó el comerciante que se identificó como Francisco Muñoz.

En el último comercio visitado por reporteros de este medio se observó algunos vecinos que tomaban bebidas alcohólicas, sin embargo, la música estaba con un volumen tan bajo que casi no se escuchaba en la calle.

Caminata silenciosa

Algunos participaron como observadores, otros porque perdieron a alguien querido y unos para acompañar en el duelo, durante una caminata silenciosa realizada el pasado sábado en honor a los fallecidos en la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set.

Flores y velones fueron los elementos principales que portaron los caminantes en el recorrido desde la avenida independencia hasta el lugar del fatídico derrumbe.

La invitación a este tributo fue distribuida por redes sociales e ideada por la entidad “Batallón de amor” como una respuesta por la consternación en el pueblo dominicano.

“Lo hacemos de esta manera como una forma de honrar a las personas que ya no están con nosotros, tenerlos en lo alto y seguir apoyando a las familias que están pasando por esta situación”, comentó Brittney Benítez, miembro de la agrupación.

El blanco fue el color principal de este homenaje para representar el luto significativo que impregnaba el corazón de los presentes.

No todos los que fueron al lugar participaron en la marcha, pues a muchos la pesadumbre del momento no les permitió continuar, aun cuando lo deseaban con todas sus fuerzas.

SEPA MÁS

Frustración

Pamela Hernández asistió para acompañar a su amigo que perdió a seis miembros de su familia, pero al final realizó el recorrido sola. “Es inevitable tener ese sentido de empatía que es casi patriótico. La frustración de no poder hacer nada para calmar el dolor más que acompañar. No puedo quitar sus lágrimas, no puedo quitar su dolor, no puedo quitar el mío mismo”, dijo.

pero al final nos podemos acompañar todos”, respondió decidida.

Para ella y otros estar en ese lugar y prestar su compañía fue una muestra de toda la empatía y humanidad que podían recibir los familiares y amigos afectados en la tragedia que ha dejado 225 muertos.

Asímismo, Roberto Márquez, pintor mexicano residente en Texas, indicó que tan pronto se enteró de la noticia decidió tomar un vuelo para República Dominicana y con su arte crear un mural en blanco para que el colectivo pueda descargar su dolor.

“Esas memorias de todas esas personas que se fueron es importante que las tengamos presentes de una manera pictórica. Es parte de la historia y es muy sentimental en muchos sentidos” explicó.

Al finalizar el recorrido algunos dirigieron mensajes a sus fallecidos, mientras las flores y velones fueron dejados en el lugar para expresar los sentimientos que no pudieron exteriorizar con palabras.

Una paz envolvía el ambiente, las canciones aportaban sosiego y serenidad tomaron el lugar para unir a la muchedumbre que se reunió para recordar ese fatídico 8 de abril.