Amelia Vega y Al Horford esperan a una niña

Santo Domingo, RD

El nuevo integrante de la familia de la exMiss Universo Amelia Vega y su esposo, el deportista Al Horford, es una niña.

La modelo y cantante reveló el sexo del cuarto bebé que viene en camino con una fiesta de espuma junto a sus tres retoños.

Amelia contó que la noche antes de enterarse de que iban a ser padres por cuarta vez, su esposo le cantó el coro de la canción de Juan Luis Guerra “Rompiendo fuente” y le dijo que tenía la sospecha que sería una niña, tal cual cómo pasó.

“Tengo la sospecha de que vas a dar a luz, una niña hermosa como tú. Como verán lo tenía fríamente calculado. Cada día falta menos para tenerte en mis brazos, te esperamos con mucha ilusión mi muñeca”, escribió emocionada nuestra única reina universal junto a las hermosas fotografías de la revelación de sexo.

Fue en el mes de julio que Amelia que con una tierna fotografía junto a sus tres hijos, con carteles en los que se leía “We have a surprise 1, 2, 3 Four, baby #4 is coming jan 2021 (Tenemos una sorpresa el cuarto bebé viene en enero)” y con la ecografía en mano, la beldad dominicana dio la feliz noticia.

La pareja conformada por Horford- Vega, son padres de Ean, Alía y Ava y se juraron amor eterno en diciembre de 2011, en una íntima ceremonia en el país.