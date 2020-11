Kendall Jenner: la modelo mejor pagada

EFE

Reportajes

Miembro del clan Kardashian-Jenner, Kendall es la modelo con más seguidores en Instagram y la que más dinero gana. Ahora que cumple los 25 años parece que también llega a su vida un nuevo amor.

¿Sabían que a la nueva generación de supermodelos se las conoce también como “Insta-Girls”, debido a la fuerte presencia de estas celebrities en la red social Instagram? Y la más popular de ellas es, sin duda, Kendall Jenner. Sus más de 140 millones de seguidores así lo atestiguan.

DINASTÍA DE FAMOSAS.

Kendall Nicole Jenner nació el 3 de noviembre de 1995 en la ciudad de las estrellas, Los Ángeles (California). Tal y como vino al mundo parecía destinada a ocupar un sitio en ese dorado firmamento estadounidense.

Hija de la exmedallista olímpica Caitlyn Jenner, y la empresaria Kris Jenner, Kendall tiene además varios hermanos y medio hermanos de los cuales la mayoría comparten con ella el hecho de ser celebridades: Kylie Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Brandon Jenner, Brody Jenner y Rob Kardashian.

Y es que son varios los miembros del linaje Kardashian-Jenner, entre ellos Kendall, que han saltado a la fama gracias al reality show “Keeping Up with the Kardashians”. Un programa centrado en la vida de la familia que lleva en emisión desde 2007 y pondrá su broche final en 2021 con una última temporada.

Con todo, Kendall tiene su propia carrera profesional más allá del show, porque lleva ejerciendo de modelo desde los 14 años.

Desde entonces, ha trabajado para las más grandes firmas y diseñadores: Dolce & Gabbana, Pucci, Victoria’s Secret, Marc Jacobs, Chanel, Givenchy, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Bottega Veneta, Diane von Furstenberg, Mango, Estee Lauder, Fendi, Calvin Klein, La Perla, Balmain, Ports 1961, entre otras.

Además, ha protagonizado portadas y/o editoriales de revistas como Vogue, Marie Claire, V, GQ, Harper's Bazaar, Interview, Vanity Fair, Teen Vogue, W Korea, Love, Self Service o Magazine… .

MODELO MEJOR PAGADA.

En 2018, Kendall Jenner, con ganancias de 22 millones de dólares, destronó a Gisele Bündchen del título de modelo mejor pagada según la revista Forbes. Un podio que la brasileña llevaba liderando desde 2004, y que ahora pertenece a la joven del clan Kardashian-Jenner.

Además, Kendall sigue siendo la modelo con más seguidores en Instagram, y cada uno de sus looks y fotografías marcan tendencia o despiertan el entusiasmo de sus fans. En octubre de este año una publicación en la que ponía “llévenme a la playa” llevó a sus “followers” a reflexionar sobre si a la “InstaGirl” le estaba afectando la distancia social.

También se ha vuelto viral recientemente por mostrar unas fotos en bikini y simplemente por ser fotografiada en ropa deportiva junto a Hayley Bieber, también modelo e íntima amiga suya (además de esposa de Justin Bieber).

AMOR Y ODIO ENTRE HERMANAS.

Si existe una persona a la que ha estado estrechamente unida Kendall es a su hermana menor Kylie Jenner, quien recientemente ha estado en el ojo del huracán al retirarle Forbes el título de billonaria que le adjudicó en 2019 por un supuesto entramado de mentiras.

La también modelo, considerada por la revista la multimillonaria más joven del mundo, acaba de volver a ser noticia por ser una de las “celebrities”, junto con su cuñado Kanye West, que más dinero ha ganado en 2020. Bueno, por eso… Y por una reciente pelea con Kendall en el show familiar.

Y es que durante un episodio reciente de “Keeping Up with the Kardashians”, las dos hermanas llegaron incluso a agredirse físicamente en el interior de un vehículo: “Nunca volveré a hablarme con Kylie”, decía Kendall entre lágrimas aunque, posteriormente a la emisión del programa, los memes que ambas publicaron en Twitter parecen dejar claro que ya estaba arreglado.

Más recientemente, Kendall habló para la revista Vogue acerca de su infancia junto a Kylie: “lo más aterrador que hacíamos juntas era jugar a la ouija en casa de dos amigos”, confesó, y aseguró: “Kylie y yo escuchábamos pasos en el techo en casa de mi madre. Su ducha (la de Kylie) se encendía todo el tiempo”. Por ello, la supermodelo lo tiene claro: “creo en los fantasmas”.

Si estas declaraciones les parecen una bomba, esperen a oír esta otra confesión que le debe a otra de sus hermanas, Kourtney Kardashian: “soy una fumeta (de marihuana)”, admitió Kendall en un programa televisivo después de que Kourtney la señalara como la fumadora de la familia, y añadió: “nadie lo sabe, es la primera vez que lo cuento”.

¿NUEVO AMOR A LA VISTA? .

Kendall Jenner ha tenido ya un historial amoroso con otras celebridades: de 2012 a 2013 estuvo con el jugador de fútbol americano Julian Brooks. Tras romper con él, se la relacionó primero con el jugador de la NBA Chandler Parsons (de 2013 a 2014) y posteriormente con el cantante Harry Styles (de 2015 a 2016).

En 2017 estuvo relacionada con el rapero ASAP Rocky y empezó un romance con el jugador de baloncesto de la NBA Blake Griffin, de quien se separó en abril de 2018.

Ese mismo año inició otro noviazgo con el también jugador de la canasta Ben Simmons, pero rompieron en 2019.

El pasado mes de abril, el cantante colombiano Maluma se “declaró” a Kendall a través de una entrevista con el medio especializado en la farándula Access Hollywood: “todo el mundo sabe que Kendall Jenner es mi ‘crush’ (amor platónico)”, dijo el artista.

Sin embargo, parece que el nuevo interés romántico de Kendall Jenner podría ser otra persona, ya que en agosto varios medios filtraron fotos de la modelo en compañía de otro jugador de la NBA, Devin Booker, hecho que se repitió a principios de octubre.

Ya se les venía relacionando desde abril pero, por si fuera poco, Kendall invitó a Devin a la fiesta de cumpleaños de su hermana Kim Kardashian, quien recientemente alcanzó los 40. El medio US Weekly publicó: “Kendall y Devin están saliendo”.

Eso sí, entre tanto, la supermodelo tiene claro cuál es su sueño, y no tiene que ver con el amor: “me encantaría competir como jinete olímpica, pero no puedo montar a mis dos caballos tanto como me gustaría”, dijo para Daily Record.

Teniendo en cuenta que llega a sus primeros 25 otoños, quién sabe: la célebre vida de Kendall todavía puede dar muchas vueltas, aunque parece que liderará el podio de las modelos e “InstaGirl” durante bastante tiempo.