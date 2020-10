EFE

El disco más reivindicativo de Bon Jovi Después de ver aplazado su lanzamiento durante meses como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, Bon Jovi ha lanzado por fin ‘2020’, un álbum repleto de letras cargadas de contenido social como la de ‘American Reckoning’, en contraposición a las canciones de tono más personal de trabajos anteriores.

"Cuando decidí el nombre del álbum tenía dos cosas en mente: que es año presidencial y que ahora tengo una visión clara. Y aquí es donde estoy", contaba Jon Bon Jovi en una entrevista con Efe el pasado mes de julio, en la que explicó que después de su anterior trabajo, ‘This House is Not For Sale’, un disco “muy personal”, este nuevo álbum llamado ‘2020’ captura “conversaciones” sobre la situación del mundo.

Al final, este año 2020 estará marcado por algo más que por ser año presidencial en Estados Unidos, de hecho la irrupción de la COVID-19 ha retrasado la publicación de ‘2020’, un disco repleto de canciones que abordan desde el control de armas, la inquietud por el cambio climático, la familia o los veteranos de guerra con desorden por estrés postraumático, y que cuenta con dos temas extra que se han podido incorporar gracias al retraso en su lanzamiento.

Uno de ellos es ‘American Reckoning’, en el que Bon Jovi se mete de lleno en la lucha racial de Estados Unidos y habla de la muerte de George Floyd en Minneapolis, provocada por la actuación policial y las protestas que siguieron al suceso.

"Puede que los temas sean densos, pero nunca tengo la sensación de que estoy generando una disputa en un mundo en el que o estás conmigo o estás contra mí", aseguraba el artista en aquella entrevista.

Jon Bon Jovi se considera “testigo de la historia”, tal y como ha manifestado con motivo de la presentación de este nuevo trabajo, el décimo quinto álbum de estudio de la veterana banda de rock Bon Jovi, que llega cuatro años después de aquel ‘This House is Not For Sale’, el primero de la formación tras la salida del guitarrista Richie Sambora.

‘2020’ ha salido al mercado casi un año después de la publicación de ‘Unbroken’, canción de adelanto del disco en la que Bon Jovi habla del estrés postraumático de los veteranos de guerra, y casi ocho meses después del segundo sencillo, ‘Limitless’, un tema con el que la banda envía un mensaje optimista a la clase trabajadora.

La COVID-19 paró el lanzamiento de ‘2020’ pero dio la oportunidad a la banda de seguir componiendo temas, como la canción ‘Do What You Can’, en el que la banda de New Jersey ha contado con la colaboración de sus seguidores para contar las experiencias vividas durante los días más duros de la pandemia.

El sencillo, publicado en julio, está dedicado “a los héroes cotidianos que luchar por superar esta pandemia”, como se refleja en el propio videoclip, y cuenta con una versión a dúo con la cantante country Jennifer Nettles.

NUEVA ETAPA PARA LA BANDA.

Consciente de estar presenciando eventos que cambiarán la historia, Jon Bon Jovi considera que “el mejor regalo que un artista puede hacer a su audiencia es hacer que su voz esté disponible para hablar sobre los problemas que más nos afectan”.

“El disco es un todo”, aseguró el artista en verano a Efe. “Todos los mensajes, desde el principio al final, son igualmente importantes”, señala, sobre un álbum que cuenta también con canciones como ‘Beautiful Drug’, ‘Story Of Love’, ‘Let It Rain’, ‘Lower the Flag’, ‘Blood in the Water’ y ‘Brothers in Arms’, además de ‘Luv Can’ y ‘Shine’, en la edición de lujo de ‘2020’.

Con este trabajo repleto de letras de fuerte implicación social, Bon Jovi da un giro en el contenido de las canciones de una banda de exitosa trayectoria de casi cuatro décadas que comenzó con su formación en 1983 y su debut discográfico con el álbum ‘Bon Jovi’, en 1984, al que siguió un año más tarde el disco ‘7800º Fahrenheit’.

Los de Nueva Jersey vivieron su época de mayor éxito en la segunda mitad de la década de los 80, con los álbumes ‘Slippery When Wet’ (1986) y ‘New Jersey’ (1988), de los que vendieron 28 y 18 millones de copias respectivamente, y con los que lograron al fin llegar al número 1 en Estados Unidos, además de consolidar su fama a nivel mundial.

Tras un parón, regresaron en 1992 con ‘Keep the Faith’ y mantuvieron su éxito con trabajos como ‘These Days’ (1995) o ‘Crush’ (2000), gracias a temas como ‘It’s my life’, uno de las canciones más representativas de la banda junto a otros como ‘You give love a bad name’ o ‘Livin’ on a prayer’.

Su popularidad es tan grande, que cuando en 2018 ingresaron en el Salón de la Fama del Rock & Roll, lo hicieron como la banda más valorada por el público, muy por delante de otras como Radiohead, Judas Priest o Depeche Mode.

EJEMPLO DE SOLIDARIDAD.

La implicación social del líder de Bon Jovi no sólo se refleja en los nuevos temas de la banda, si no en su labor solidaria: en el año 2006 puso en marcha junto a su esposa la organización Jon Bon Jovi Soul Foundation, desde la que trabajan en proyectos centrados en luchar contra el hambre y la falta de vivienda en Estados Unidos.

La cara más visible de esa labor filantrópica del artista son los restaurantes JBJ Soul Kitchen, ubicados en la ciudad de Nueva Jersey, en los que la fundación trabaja para alimentar a las personas sin hogar, y donde no es extraño ver al propio artista trabajando en la cocina, como mostró en sus redes sociales el pasado mes de marzo en plena pandemia, con el mensaje: “si no puedes hacer lo que haces...haz lo que puedas”.