Lili Estefan asegura que si se hubiera tratado de una infidelidad aislada habría seguido con su matrimonio

Lili Estefan habló abiertamente sobre su divorcio con Lorenzo Luaces, padre de sus dos hijos y con quien llevaba 28 años de relación.

Como parte del adelanto ‘Red Table Talks: The Estefans’, una mesa redonda donde aparecerán varios miembros de la familia Estefan, “La Flaca” contó que se enteró de la infidelidad de su marido por la extorsión de un paparazzi”.

“Mi esposo me dijo que tenía que decirme algo, y le dije ‘qué, dime rápido, tengo un show en vivo a las 4’, y él me dice: ‘un paparazzi me fotografío con una mujer y están pidiendo 200 mil dólares por las fotos’”, relató Lili en el show que se estrena hoy por la plataforma streaming Facebook Watch.

La presentadora cubana contó la forma en que se enteró que su marido ya no quería continuar con su matrimonio de 25 años y reveló que, si la infidelidad de Lorenzo hubiese sido algo pasajero, ella lo hubiera perdonado.

“Yo nunca pensé recibir la carta de un abogado diciendo que él había puesto el divorcio… ¡imposible!... y hubiera hecho cualquier cosa para salvar a mi familia”, subrayó.

Su hija, Lina, estará de invitada en el primer episodio del show y cuenta cómo fue para ella vivir la separación de sus padres.

" Nunca me vi teniendo unos padres divorciados y nunca lo hablamos ni como posibilidad, porque todos mis amigos que tienen padres divorciados les sucedió cuando eran muy chicos", expresó la joven de 18 años.

En entrevista con “Despierta América” la conductora de “El gordo y la flaca” dijo que para ella fue un gran golpe, ya que cuando se casó lo hizo para siempre.

“Nada es para siempre. Lo único que te asegura la vida son cambios y a mí me explotó en la cara delante de todo el mundo porque yo terminé en un escándalo que yo no tenía nada que ver con eso, por las malas decisiones de él (Lorenzo), por las decisiones que él tomó terminé yo en un proceso público que fue muy doloroso para mí y todavía lo sigue siendo”, confesó con sinceridad la cubana.

Fue en el 2017 cuando la presentadora dio a conocer lo que estaba sucediendo en su relación. En plena emisión de “El Gordo y la Flaca”, la comunicadora compartió con la audiencia la situación personal por la que estaba atravesando.

Y en enero del 2020 quedó divorciada de manera oficial.