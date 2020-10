The Boys 2: ¿Quién es el súper que hace explotar cabezas?

EUROPA PRESS

Madrid

EL episodio 2x07 de The Boys ha tenido menos acción de lo que suele ser habitual, pero a cambio se ha dedicado a desentrañar algunos de los misterios de la serie, como qué pasó con el hermano de Billy Butcher o qué ocurre con Profundo y la orden religiosa a la que pertenece. Pero sin duda lo más impactante ha sido el cliffhanger de final de capítulo, en el que no faltan sangre y sesos por todas partes.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Los últimos minutos del séptimo episodio se centran en la comparecencia de Los Siete ante el congreso para dar su punto de vista sobre Vought y el Compuesto V. 'Carnicero' Butcher logró reunirse con Vogelbaum, uno de los científicos que participó en la creación del compuesto, y su intención es desenmascarar definitivamente a la compañía. Sin embargo, antes de que pueda empezar a hablar, comienza una matanza.

Las cabezas de los asistentes, incluido el contacto de Butcher o el corredor enemigo de A-Train Shockwave, comienzan a explotar sin previo aviso, mientras los asistentes a la comparecencia se resbalan en su sangre. Una brutal secuencia que encaja con la muerte de la agente de la CIA Susan Raynor en el primer episodio de la temporada. Pero, ¿quién es el responsable?

En éste punto hay que dejar clara una cosa. Los personajes a los que les explota la cabeza, aparte de Shockwave y Vogelbaum, no son importantes para la trama. Tanto Stormfront como Patriota, Reina Maeve, la congresista Victoria Neuman y Mallory están bien. Pero ha habido bajas en ambos bandos, y puesto que el episodio no revela realmente quién es el responsable, éstas son algunas de las teorías más plausibles:

LA IGLESIA DEL COLECTIVO

Uno de los principales sospechosos es el grupo religioso que está ayudando a A-Train y Profundo a volver a Los Siete. Teniendo en cuenta que el único Super que muere en la escena de las cabezas que explotan es Shockwave, el sustituto de A-Train en el equipo. La eliminación del velocista asegura un poco más la vuelta de los dos miembros de Los Siete, y al taimado líder de la Iglesia le interesa que Vought siga en activo, para infiltrar a dos de sus fieles en sus filas.

VOUGHT

El siguiente gran sospechoso es la propia empresa responsable de la creación de los Supers. A nadie le interesa más que a los altos mandos de Vought que la comparecencia no tenga lugar, ya que desenmascararía todos sus secretos de manera oficial. De hecho, la empresa tiene a l personal suficiente como para tener a un Super que haga estallar cabezas, e incluso la muerte de Raynor les benefició ya que estaba descubriendo la verdad sobre Stormfront.

El hecho de que muchos de sus empleados, incluyendo Shockwave, mueran en el ataque, y sin embargo no lo hagan el resto de miembros de Los Siete presentes, podría ser un indicativo de que la empresa pretende ocultar su culpabilidad alegando que sus propios trabajadores también han muerto. Una estrategia muy al estilo del gran jefe, Stan Edgar (Giancarlo Esposito).

CINDY

La siguiente sospechosa es Cindy, la joven con el pelo rapado que se encontraba retenida en el centro psiquiátrico Sage Groove donde Vought experimentaba con el Compuesto V. Tal y como mostró el episodio 2x06, Cindy tiene la habilidad de hacer que objetos y personas estallen en pedazos. Sin embargo, su poder realmente hace que implosionen, mientras que las cabezas de los asistentes a la comparecencia explotan.

STORMFRONT

Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra Stormfront, anteriormente conocida como Liberty, un personaje que ha demostrado ser tan extremadamente cruel calculadoramente fría. Aunque sus poderes conocidos son las descargas de ratos, el vuelo, superfuerza y resistencia extrema, eso no significa que no tenga otras habilidades.

Teniendo en cuenta que otro de sus rasgos característicos es su longevidad (tiene más de 100 años) es muy posible que Stormfront tenga más poderes ocultos. Entre ellos, podría ser capaz de hacer explotar la cabeza de la gente manipulando el campo eléctrico de su cerebro, sin dejar pistas de ellos. Esto, además, explicaría la muerte sorpresa de Raynor, cuya cabeza explotó cuando se estaba acercando a la verdad sobre Liberty.

El octavo y último episodio de la 2ª temporada de The Boys se estrena el próximo viernes 9 de octubre en Amazon Prime Video.