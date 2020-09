"Watchmen" y "The Mandalorian" dominan las galas previas de los Emmy

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

"Watchmen" y "The Mandalorian" dominaron con siete premios por cabeza las galas previas de los Emmy, los reconocimientos más importantes de la industria televisiva y que este año se celebran de forma virtual por la pandemia del coronavirus.

Debido al elevado número de categorías de estos galardones, la Academia de la Televisión divide los Emmy en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, que se celebraron en cinco noches a lo largo de esta semana; y los Primetime Emmy, que es la gran gala con los apartados de mayor interés para el público y que tendrá lugar el domingo.

Los Creative Arts Emmy, que incluyen una gran cantidad de categorías técnicas y de estatuillas para formatos muy específicos de la pequeña pantalla, otorgaron siete premios a "Watchmen", serie limitada que recibió reconocimientos por su fotografía, mezcla de sonido o cásting, entre otros apartados.

"Watchmen" era la principal favorita para estos Emmy con 26 nominaciones por delante de "The Marvelous Mrs. Maisel", que logró 20 candidaturas, y de "Ozark" y "Succession", que se anotaron cada una 18 menciones.

Junto a "Watchmen", la otra gran triunfadora de las galas previas fue "The Mandalorian", la primera serie no animada de "Star Wars" y que se hizo con siete estatuillas gracias al trabajo de sus especialistas de acción, sus efectos especiales o su diseño de producción, entre otras categorías.

Además, "Bad Education" se llevó el premio a la mejor película para la pequeña pantalla, "Cheer" se hizo con el reconocimiento al mejor espacio de telerrealidad, y "Rick And Morty" ganó la distinción al mejor programa animado.

El Emmy al mejor programa infantil lo compartieron "Jim Henson's The Dark Crystal: Age Of Resistance" y "We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest", mientras que el premio a la mejor serie documental fue para "The Last Dance".

Los Primetime Emmy, que incluyen las categorías más conocidas como mejor serie dramática o mejor comedia, se celebrarán el domingo en una ceremonia virtual sin alfombra roja ni invitados desde el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) y con Jimmy Kimmel como presentador.