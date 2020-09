Omega se siente un hombre renovado y más calmado

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, está preparando un show para su público. En su concierto virtual el próximo 12 de septiembre en Wachao Plus, el artista espera regresar a los escenarios más fuerte que nunca.

Durante los días de confinamiento el conocido merenguero de calle indicó que se ha mantenido con sus familiares, pero que ya era tiempo de volver a los escenarios y sintió una buena vibra en cuanto le propusieron el concierto.

“Durante esta pandemia me he mantenido con mi familia, he tratado de no hacer mucho contacto con el exterior para tratar de protegerme a mí y a los demás, pero ya sentía que era tiempo de volver a subir a una tarima y de volver a darles esa alegría al público, de compartir con mis canciones porque siempre la gente me escribe y desde que me dijeron la iniciativa de este show me dio mucha buenas vibras y estamos positivos”, expresó el merenguero de calle.

Durante la pandemia Omega ha recibido un par de lecciones y una de ellas es que el tiempo debe ser aprovechado al máximo al igual que la importancia de valorar más la familia.

“He aprendido que el tiempo debe ser aprovechado y no dejar las cosas al margen, debemos dar todo por el todo a lo que amamos, a nuestro trabajo y hay que enfocarse y valorar mucho a la familia y aquellos que te aman porque no sabemos cómo el tiempo evolucionará y cambiará todo repentinamente”, comentó el intérprete de “Si no me amas”.

Para Omega los nervios de subir a cantar a un escenario nunca le abandonan, según el artista, es una parte que siempre le ha acompañado al momento de subir a cantar en un concierto, pero que a medida que va conectando con el público y sintiendo la energía son cosas del pasado.

En cuanto a sus cambios de vida, el artista expresó que ha tenido tiempo para analizarse y que ahora es una persona nueva y que ha hecho cosas positivas en su vida que le han ayudado a seguir por un mejor camino.

"Me he hecho una revisión propia y acepte en lo que yo estuve mal y me aconseje yo mismo y soy un Omega renovado, me hace sentir muy bien cuando la gente me dice que tengo un aura distinta y eso es algo que aspiro cada día a ser mejor persona", manifestó el cantante.

El merenguero de calle cree que este concierto virtual es una continuación dentro de su carrera musical y al mirar atrás ve que ha evolucionado como artista y luego de sus problemas con la justicia dominicana este concierto es un nuevo inicio para él.

Novedades

El cantautor ha estado trabajando muy duro en su música, “El fuerte” ha hecho algunas fusiones y a variaciones en sus nuevos temas musicales, uno de ellos es “Pegao” que ha estado entre la lista de temas populares de la aplicación TikTok en Mexico, España, Guatemala y demás países de Latinoamérica.

"Yo siempre hago mis propias fusiones y soy el que produzco mi música, lo que hago es tomar el propio merengue y lo fusiono con el mambo de calle y así sucesivamente en algunos de mis temas hago fusiones con un poco de rock y siempre me mantengo así. Yo siempre invento todas mis canciones", manifestó el artista.

A pesar de que el género urbano ha rezagado los demás, Omega siempre trata de mantener arriba el merengue.

Paternidad

Omega habló acerca de la emoción que siente al ser padre nuevamente ya que él y su pareja estaban deseando tener un hijo desde hace tiempo, pero habían tenido ciertas dificultades para concebir, pero que ambos pidieron con mucha fe y Dios les escuchó. El cantante afirmó que ahora ya tiene cierto grado de madurez.

“Hasta ahora las cosas van muy bien, mi pareja tiene 6 meses de embarazo y he cambiado un poco, ahora tengo cierto grado de madurez y ha cambiado mi forma de pensar, de escribir, de cantar, y la forma de ver las cosas también”, indicó Antonio Peter de la Rosa.

En cuanto a las colaboraciones entre los artistas que cantan mambo de calle Omega indico que él no tiene nada en contra de los demás y que siempre ha tenido las puertas abiertas para ellos y siempre ha estado dispuesto a colaborar con ellos.

“La realidad es que ellos se proyectaron de una manera indebida, artistas como el Sujeto o AlaJazá, se han inventado una competencia para derrotarme a mí y en cualquier oportunidad hablan de mí, me tiran siempre. Pero yo he estado dispuesto a hacer colaboraciones y en estos días hice una con El Pequeño y también con un nuevo talento que se llama Mambo Flow”, manifestó el cantante y productor.

Omega también añadió que “nunca he tenido una demagogia, envidias o celos por ningún otro artista, porque siempre he dicho que para llegar donde yo estoy es trabajando que se logra y si alguien llega a crear los éxitos que yo he hecho, entonces yo tengo el material para enfrentarme a quien sea”, expresó.

Las letras explicitas y el género urbano

El cantante de calle indico que, aunque él no cante precisamente reguetón fue uno de los precursores de llevar el mambo de calle hasta la cima, omega cree que las letras obscenas y explicitas los artistas las crean porque el público las exige y las consume.

“Aunque yo he tratado de mantener mis letras lo más potables posible, los artistas hacen lo que el público les pide y yo pienso que si tú ves que lo que se está vendiendo es eso, entonces tú tienes que buscar la forma de hacer algo parecido para vender también”, dijo Omega.

El artista también añadió que “si uno está consumiendo las letras obscenas que hacen los artistas internacionales, entonces porque no consumen las letras de los dominicanos que tienen hambre de llegar de internacionalizarse y para eso tienen que recurrir a letras fuertes, sim embargo muchos artistas han cambiado sus letras pero no han llegado y el consumismo tiene mucho poder y al público lo que le gusta es la letra fuerte, pero va llegar un momento en que la gente va querer escuchar las buenas canciones otra vez”, expresó Omega.

El merenguero de calle también dijo que la forma en que el humorista Fausto Mata está hablando del género urbano no es la correcta, ya que el también viene de abajo, del mismo barrio donde mucho de los cantantes de urbanos han surgido y esa es una razón para no condenarlos.