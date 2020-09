Sergio Vargas tras polémica: “Al que le picó lo que yo dije y es pobre, lleva un ladrón adentro de su alma”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras el polémico comentario que hizo Sergio Vargas sobre los pobres administrando fondos públicos, el artista aclaró lo que quiso decir y manifestó que “el pobre que le picó lo que dijo y es pobre es porque lleva un ladrón adentro”.

“El artista de la Patria” publicó un video en su natal Villa Altagracia donde llega a compartir con algunos lugareños, mientras que uno de los señores le pregunta sobre el comentario que hizo en el programa “Pégate y gana” (Color Visión).

Vargas explicó que lo que él dijo fue que República Dominicana es un país pobre y que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lo formó Juan Bosch con líderes con valores.

“Cuando yo dije que no se puede poner un pobre a administrar fondos públicos es por lo que han hecho los pobres que yo conozco que fueron a administrar fondos públicos”, dijo el merenguero refiriéndose a algunos compañeros del PLD.

“No podemos seguir poniendo a pruebas a los pobres y administrando las cosas públicas. La hemos c*gado, poner a un pobre administrar fondos públicos es como poner a un gato a cuidar carne”, fue el comentario que hizo Sergio y que desató la ola de criticas en las redes sociales

Debido a esto el merenguero explicó: “Si usted es pobre y no es ladrón, cuando yo digo que no se puede poner a un pobre administrar fondos públicos, no se rasque”, dijo.

Y agregó: “Al que le picó lo que yo dije y es pobre, lleva un ladrón adentro de su alma. Lo digo yo, Sergio Vargas.

“El negrito de Villa” dijo que en el año 1988 nadie tenía dinero en el PLD y hoy 32 años después salió gente “forrada de billetes que se blindó junto a su familia por lo próximo 50 o 100 años. Aunque resaltó que “todavía hay gente que creemos en la filosofía de Juan Bosch”.

También dijo que está seguro que hay ricos y pobres sin dignidad porque la dignidad no habla de dinero.