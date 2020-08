De Fausto Mata a Santiago Matías: "La música urbana tiene ribetes de delincuencia"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El humorista y actor Fausto Mata sostuvo que el género urbano está plagado de delincuentes y las letras de sus canciones incitan a los menores de edad a querer crear un mundo de fantasía construido sobre riquezas ilícitas.

"La juventud con su cabeza vacía se están viviendo la película, tú le preguntas a un joven de esos barrios calientes que viven pegado de una Hooka, que es lo que quiere para su futuro y te va a decir es que quiere un bling bling, una Maserati, los últimos Jordan...", expresó Fausto Mata en el programa "Alofoke Radio Show", que conduce Santiago Matías.

Al abundar agregó: "Tú le preguntas que si él (el muchacho de barrio) se está preparando para obtener eso y te va decir que no que el con una pasola y una tabla lo consigue, como dicen las canciones. Entonces para un cabeza vacía esas canciones son muy dañinas".

Aunque Fausto reiteraba con frecuencia en la entrevista que apoyaba el género urbano y que se disfruta los temas de este ritmo, cree que es conveniente hacer un cambio en las letras y el mensaje que transmiten, ya que "la promiscuidad, el vandalismo y la delincuencia es lo que se escuchan en todos lados la juventud dominicana".

"Los urbanos están cosechando lo que sembraron, ustedes no me van a poder vender a mí que no se promocionan (droga) en los temas", fue una de sus reflexiones.

Según su criterio, es conveniente hacer una restructuración en el sistema, el cual a su entender no se ocupa de darle la educación necesaria a la juventud.

"El culpable de que la juventud y la sociedad este así es el sistema. El estado que no ha logrado amueblar las cabezas de la juventud, yo no quiero cargarla con los exponentes urbanos porque se me dio la gana simplemente. Yo soy adorador de esa música a mí ya no me gusta el merengue", indicó Mata.

El humorista explicó que el sistema está carcomido y lo que se debe hacer es tratar de buscar una solución para que la sociedad no siga por el camino que va.

Además dijo que hay una doble moral bastante fuerte en el país que no deja avanzar a los jóvenes con buenas letras y talento.

En cuanto a la controversia que hay entre los seguidores de Don Míguelo, que acusan al humorista de ser el culpable de que el intérprete de "Siete locas" esté detenido en San Francisco de Macorís y envuelto en un caso delicado por subir menores bailando en redes sociales, Fausto Mata negó que haya sido el promotor de la acusación.

Fausto espera que Don Miguelo salga en libertad lo más pronto posible, ya que lo considera como un hermano y no quiere que nada malo le suceda.

"Don Miguelo debe ser liberado, lo que sí deben de darle una sanción, aunque creo que quizá la justicia quiera dar un ejemplo con él. Yo no quiero que Don Miguelo caiga preso porque hay mucha gente que merece prisión y anda por ahí y me duele lo que está sucediendo con él", expresó Fauto Mata.

También dijo que ahora se siente amenazado: "Tengo miedo ahora mismo, porque cuando tú subiste la publicación de que yo venía para acá (señalando a Santiago Matías) me llegaron muchísimos mensajes diciéndome que me van a esperar en el parqueo para darme lo mío, entonces eso es ribete de delincuencia y no me puedo descuidar".

Luego agregó: "Hasta ahora ni siquiera los enemigos acérrimos que tengo me han amenazado así, pero la juventud asume la filosofía de vida de eso muchachos, algo con lo que no estoy de acuerdo".

A pesar de su simpatía con el presidente Luis Abinader y que se manifestó a favor del gobernante Partido Revolucionario Dominicano (PRM), Fausto negó rotundamente que tenga la incidencia que se le endilga y que le gustaría estar en una posición donde pudiera aportar a la sociedad, pero no de manera tiránica.

El actor también la enfiló con el Santiago Matías (Alofoke), a quien acusó de promover contenidos antivalores y le ha abierto las puertas "para que cualquiera se haga famoso sin importar los criterios morales" que esa persona pueda aportar o desaportar.

"Tus contenidos son antivalores, lo sé porque soy un consumidor y sociólogo y tu empresa completa no aporta nada a la sociedad y Alofoke Radio Show ha infringido las normas de la sociedad en ciertas ocasiones y en muchas veces le ha abierto la puerta a que todo tipo de gente se haga famosa".

Santiago Matías argumentó que los urbanos en toda la problemática se convierten "en la soga más fina" porque es una situación que proviene del seno de la sociedad que viene desde el hogar y la responsabilidad del estado en la educación sexual de la niñez dominicana.

También responsabilizó a los programas de radio y televisión que prefieren los temas cuestionados por una parte de la sociedad en vez de difundir los de letras limpias.