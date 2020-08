El merenguero Alá Jazá también la pega en bachata como "Mujeriego"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Alá Jazá no solo es merengue, sino también le pega a la bachata y lo demuestra con “Mujeriego”, una canción compuesta por él y Ariel Abréu.

A este sencillo se le hizo un video-clip que ya tiene casi un millón y medio de vistas en Youtube, informó por su parte su manejador Porfirio Rodríguez “Sexce”.

“Apostamos siempre a cosas nuevas, los resultados con esta canción han sido formidables”, proclamó el artista.

Enmanuel Jiménez, nombre de pila de Ala Jazá, que ya tiene diez años de carrera, está contento del respaldo que ha recibido.

“Parecería que nuestra música también estaba en cuidados intensivos y vinimos a traerle la medicina que necesitaba con un tema que ya el público ha hecho suyo”, dijo.

El intérprete de "Si no me amas", "Te soñe" y "Culpables" es una estrella que no negocia la calidad en cada una de las propuestas que sustenta en el merengue urbano, pero donde la bachata, el reggaetón y la balada muestran la gran versatilidad que posee para triunfar en la industria discográfica.

"Me emociono escuchar a la gente cantando mis temas. Uno no creía que iba a llegar tan lejos, pero las cosas, gracias a Dios, van muy bien y aún en medio de esta situación del coronanavirus", sostuvo.

En sus años en la industria discográfica se ha erigido como uno de los más populares exponentes del denominado merengue urbano.

Su objetivo sigue siendo bien claro: "Quiero revolucionar la industria de la música dominicana”, proclamó el creador del “mamwali”.