BÉLGICA SUÁREZ

¡Hola, buenos días! Me imagino que todo el que está en un cargo público, sobre todo de importancia, sabe que es pasajero y nada es para siempre. Muchos se burlan cuando sacan una persona del tren gubernamental, qué ri­dículos son, porque hasta desempeñando una función en un gobierno de su mismo partido a algunos le dan de baja, como se dice. A veces esto tiene mucho de envi­dia, pienso que parte de la felicidad de un ser humano es no importarle que el otro esté en una posición importante, porque sepan que la envidia destruye a quien la ejerce.

Nichos

Una cosa tan sagrada como es un nicho, muchos los están vendiendo por la cri­sis. Según un reportaje de este periódico, hasta letreros les han colocado como si fueran viviendas, en el cementerio Cristo Rey de Santo Domingo. ¡Qué barbaridad! Es muy triste para una persona vender el panteón familiar.

Supermercados

Parece que en este país solo se come, cuántos supermercados en Santiago, in­creíble. Recientemente inauguraron otro Nacional, ya son tres, no tan distantes uno de otro y en ese mismo sector viene zumbando el Bravo. Pero eso no es todo, me cuentan que igual abrirán otro más del Nacional, por La Fuente y dos más de cadenas famosas. Aquí solo están bien, los súper, los laboratorios, las clínicas y los bancos comerciales. ¿Entonces que van a hacer los demás negocios y empre­sas? No lo sabemos.

Comentario

Siempre escribo del Covid-19, debe ser una preocupación de todos y no lo es, hay personas que le ha dado y hasta celebran que salieron de eso y como están nega­tivos andan sin mascarillas haciendo vi­da normal, dizque son inmunes, todavía eso no se ha comprobado científicamen­te, aunque le haya dado, tienen que se­guir cuidándose con el protocolo. En los restaurantes sólo los mozos y muy pocas personas se ponen protección, qué barba­ridad, si continuamos así nunca va a pasar esta pandemia.

Hasta la próxima.