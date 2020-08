Amelia Deschamps saldrá el viernes de programa El Día, de Huchi Lora

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Después de diez años como comentarista del espacio matutino “El Día”, que se transmite por Telesistema (canal 11), la periodista Amelia Deschamps se despide del programa que conduce y produce el veterano comunicador Huchi Lora.

En un comunicado de prensa, Deschamps con más de 22 de años en los medios de comunicación, adelantó que el próximo viernes 28 de agosto se despide de la propuesta que le permitió fungir por más de una década como analista y comentarista del prestigioso proyecto televisivo.

“Hoy les anuncio que el próximo viernes me despido de este espacio, para emprender nuevos proyectos personales y privados, en los que seguiré vinculada al quehacer informativo y también a temas de sostenibilidad, que me apasionan”, expresa Deschamps en la misiva enviada a los medios de comunicación.

Amelia explicó que cada día “me he sentido honrada de formar parte de un equipo en el que la razón fundamental de ser y hacer siempre ha sido el bienestar de la población a la que le ofrecemos servicio: la gente, los dominicanos”.

Agrega que “levantarme cada madrugada con la certeza de que nuestro trabajo contribuye a que tengamos un mejor país, me llena de orgullo y a la vez, me hace depositaria de una responsabilidad enorme que he tenido muy presente en cada uno de mis actos”.

Sin embargo, expresó que cada etapa tiene un inicio y un fin, “y yo he decidido poner fin a este ciclo de mi carrera y plantearme metas y objetivos nuevos y retadores”.

Al final dijo que siempre estará agradecida del privilegio que ha tenido de compartir todos estos años junto a Huchi, Javier y el resto de la familia que no se ve, el magnífico equipo de El Día y la familia de Telesistema 11, “un lugar que siempre consideraré mi casa”.