Darnos un Día, el nuevo sencillo de Erika Ender

La cantante y compositora, Erika Ender estrena su nuevo sencillo "Darnos Un Día”, el cual está dentro de su nuevo álbum MP3-45.

Ender denomina este nuevo proyecto como "la serie musical", que consta de videos musicales en serie que ilustran momentos hechos canción que conforman su vida, mismos que compartirá mes a mes, con sus seguidores. Se irán develando temas del álbum paulatinamente, hasta el 13 de noviembre, en el que será presentado, en su totalidad.

El tema compuesto por Erika Ender y Jorge Luis Piloto, "Darnos Un Día" / "Day Off" (versión en inglés escrita por Ender, Piloto y Marty James), tras la gran acogida de "Cosas Que Echo de Menos" / "Back To The Basics" (versión en inglés), canción que insta a que volvamos al amor y a los sentimientos reales.

"Darnos un Día" se balancea a través de las melodías de la guitarra acústica hacia un canto inquebrantable y positivo con el mensaje de salir de la rutina diaria.

“la canción se te refiere a que debemos disfrutar de todo lo que tienes en la vida, desde una perspectiva romántica y una perspectiva general. Siempre trato de ver la vida desde el lado positivo", afirmó Erika

La cantautora produjo el video junto al director Marcelo Martin con la dirección de fotografía de Fabian Alicastro, co-protagonizando junto al actor Christian Carabías. La romántica historia fue ideada por Ender, quien además estuvo a cargo del concepto y la dirección artística.

El álbum MP3-45 es una serie musical de la vida de Erika Ender reflejada y contada en música.

MP3-45 es un viaje en la evolución, a través del bagaje cultural y musical de Erika Ender que realza e ilumina cada lado de la cantautora. Suma la multiculturalidad de Erika, la música con la que creció y que la hizo la artista y compositora que es. Incluye tres covers que marcaron su vida y seis canciones inéditas que cuentan momentos importantes de su vida.

Son nueve episodios convertidos en canción, representando dos épocas, que muestran sus raíces, orígenes y evolución en un concepto. . . 45 representa "la Erika clásica" (Lado B/Covers), que recopila tres regrabaciones de temas de vinilos, favoritos de su infancia. Mientras que MP3 consta de seis temas inéditos (Lado A/Temas Originales).

De lo sinfónico a lo electrónico, pero con la misma esencia; MP3-45 es una propuesta atrevida y única, que mezcla distintos géneros y tres idiomas (inglés, español y portugués) para un mundo cada vez más globalizado, en el que la música es, por encima del género o lenguaje, el idioma más universal.

Erika Ender

Erika Ender ha batido todos los récords, como compositora, en la historia de la música, convirtiéndose en una de las más prolíficas y reconocidas; además de ser una exitosa cantautora, personalidad de televisión, productora y actriz. Es la única latina en la historia en alcanzar el #1 en la el listado de Billboard Hot 100 con un tema en español y la única con el #1 más sostenido de la historia de Billboard, en 59 años de existencia de la revista.

Cuenta también, con 7 certificados de Guinness World Records por su canción “Despacito” (co-autora). Adicionalmente, Erika ha roto, como mujer, los records de todos los tiempos en la industria musical a nivel mundial, con el #1 más largo en la mayor cantidad de países y el tema más grabado, regrabado, vendido y reproducido en plataformas digitales y radiales.

Ender es la primera latina nominada al Grammy en la categoría Song of the Year en 60 años de existencia de la premiación y la persona más joven que ha ingresado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.