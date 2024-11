Audiencia preliminar del caso Calamar es aplazada para el 9 de diciembre

Luego de reiterar la necesidad de agilizar el proceso que califica de complejo, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el aplazamiento del juicio preliminar por el caso Calamar para fecha 09 de diciembre del año en curso a las 10:00 de la mañana.

De esta acusación, que persigue a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, el tribunal ordenó notificar acusaciones y querellas alternas para el martes y miércoles a las 2:00 de la tarde, dándole oportunidad a las defensas de estudiar u oponerse a los documentos depositados.

Asimismo, es obligación del Ministerio Público presentar elementos de prueba en formatos físicos o digitales pendientes, los cuales motivaron quejas de los representantes de Daniel Alberto Guerrero Mena, luego de no tener acceso a discos duros.

La magistrada no evitó referirse a la ausencia de dos abogados de la parte querellante, quienes depositaron certificados médicos que también influyeron en el aplazamiento. Por estos asistió un togado, aunque no estuvo en audiencias pasadas y expresó no estar listo para conocer el caso.

A la razón social Miqui Trade SRL, le fue dado un plazo de 24 horas para que informe a la secretaría qué abogado le acompañará en el caso, vista la ausencia de un representante una vez se conocieron las calidades.

La acusación



Es de recordar que el caso Calamar busca enjuiciar a 34 personas y 11 empresas, acusados por el Ministerio Público de violentar la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a raíz de presuntos actos de sobornos, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas.

Los imputados Castillo Terrero, Guerrero y Peralta mantienen seguimiento a sus expedientes en libertad, bajo medidas coercitivas de presentación periódica y garantías económicas.