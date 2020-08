Unos salen del aire y otros entran

BÉLGICA SUÁREZ

suarezb@hotmail.com

¡Hola, buenos días! Mientras mu­chos programas salen del aire por el apoyo de la publicidad, tanto priva­da como gubernamental, no nece­sariamente espacios en defensa del gobierno saliente, es decir si no hubiese sido por los aporte del Dicom y otras ins­tituciones estales, hace mucho que hubie­ran desaparecido estos medios, son varios en todos los pueblos que crearon pequeñas empresas y pudieron mantener a sus fami­lias, pero ahora sí que se pone difícil, con la crisis que vive el mundo y este país no es­capa a esto. Justamente la presidenta del Colegio de Periodistas Mercedes Castillo ha hecho un llamado a los dueños de cana­les y emisoras para que sean flexibles con los periodistas, también al nuevo gobier­no. Figúrense que en las grandes cadenas de televisión han despedido a figuras im­portantes de la comunicación en el extran­jero y aquí. En verdad es una situación difí­cil para todos en especial los periodistas. A propósito, en Santiago ya se están pla­nificando programas de amigos del go­bierno entrante y otros que ya salieron al aire el lunes pasado. Se comenta que ya son contactados muchos espacios en to­do el país.

Franklin Mirabal

Franklin Mirabal siempre es noticia, sea por los franco tiradores que abunda mu­cho en este país, o por los cuerderos que es narrando el béisbol, a favor del Licey, lo cierto que el famoso cronista depor­tivo tiene talento capacidad para dirigir las páginas deportivas de un periódico importante como es Hoy, es una terapia para los que siguen su estilo, no es el tra­dicional narrador, es elegante, viste bien, es un bufeo, me gusta su forma, ahora vuelve a hacer noticias con su esposa, no sé si es parte del juego a que nos tie­ne acostumbrados, lo cierto es que el chi­co, ya con más de cincuenta años, es di­ferente.

El show del Mediodía

Iván Ruiz, es un gran trabajador, mante­ner vigente un programa icónico como el Show del Mediodía es de campeones, ya tiene seis años, él como productor y animador, es un programa dinámico, le cambió el esquema y sobrevivió después de tantos años de permanecer en el aire en sus mejores momentos con las gran­des estrellas de la televisión de la épo­ca. A medida que pasaron los años El Show casi desaparece y qué bueno que no fue así, gracias al talento de Iván por supuesto, un trabajador incansable de la comunicación.

Hasta la próxima.