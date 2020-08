El primer tráiler de "The Batman" ya tiene fecha de estreno

EUROPA PRESS

Madrid

Ha sido una larga espera, aderezada con algunas fotografías cortesía del director Matt Reeves, pero finalmente el tráiler de la película de The Batman que protagoniza Robert Pattinson ya tiene fecha de estreno. Será durante la DC FanDome, el evento digital organizado por Warner para anunciar las novedades de sus próximos proyectos, incluyendo el nuevo Caballero Oscuro.

Según The Wrap, el 22 de agosto es la fecha fijada para el primer adelanto de The Batman durante la DC FanDome, en un panel que contará además de con el director, con la propia estrella, protagonista también de Tenet, lo nuevo de Christopher Nolan. Como viene siendo habitual desde la pandemia de coronavirus, el evento se hará de manera digital, con los invitados desde sus casas.

Por el momento, Reeves ha ido mostrando a sus fans imágenes y pequeños videos tanto del nuevo traje de Batman que lucirá Pattinson como del Batmóvil rediseñado, pero hasta ahora no se ha publicado ningún fotograma de la película propiamente dicha. La expectación es muy alta entre los fans por ver al nuevo Hombre Murciélago, en una versión más joven que en sus anteriores adaptaciones.

The Wrap señala que "Reeves se une a la presentadora Aisha Tyler para hablar y deleitar a los fans con algunas imágenes nuevas", aunque no especifica que un tráiler completo se vaya a proyectar, las posibilidades son muy altas, dado que el rodaje de The Batman ya se ha reanudado en Reino Unido.

Antes de su suspensión a causa del COVID-19, Reeves había filmado 7 semanas de un total de 18 semanas de producción, es decir algo menos de la mitad. Esto quiere decir que hay bastante metraje como para un pequeño teaser, aunque también podría referirse a otro tipo de material como por ejemplo el traje de Zoe Kravitz como Catwoman o El Pingüino de Colin Farrell.

Habrá que esperar al 22 de agosto, fecha de la DC FanDome, para disfrutar del nuevo contenido de The Batman. Para ver la película completa, habrá que esperar un poco más. Concretamente hasta el 1 de octubre de 2021, tras retrasarse un año en su estreno por la pandemia.