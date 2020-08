Se filtra supuesta nueva respuesta de Mozart La Para al Lápiz y se genera un avispero

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Un supuesto audio de la respuesta de Mozart la Para al Lápiz Conciente circula en las redes sociales, reactivando el avispero farandulero que desde hace una semana levanta la histórica tiradera entre ambos exponentes urbanos.

Sin embargo, Mozart alertó a sus seguidores que la filtración se trata de "un audio incompleto" porque "esa no es la pista, ahí no sale el coro, no está mezclada" y "le faltan versos, así que esperen la original con todo y video hoy" para dar por abierto el cuarto round.

"Yo mencioné a Palín, pero en realidad no dije ná, pero ahora bajé picante, sálvense quién pueda, te voy a dar con to´ y Palín y los dos dientes que le quedan", reza el audio de la supuesta autoría de Mozart.

Luego agrega: "Hablándome de familia, este palomo inoportuno, tú tienes dos hijos en la calle y no lo mantienes a ninguno; tú eres el mal padre y te sientes satisfecho, tu mujer te acepta dos hijos de la calle por un techo, te pesa y ahora soy tu dolor de cabeza".

Entre otras cosas dice: "Tú eres la burla de los mozaristas y la vergüenza de los lapicitas... Oye en qué es que está esta doña, hablando de bailarina, cambia el nombre de tus redes, mejor ponle Casimira... Tengo una sola la princesa, deje de estar dando asco, sé que mi mujer es fina y que la tuya es un...".

Según la alegada embestida de Mozart, "después de esta guerra se borrará tu legado", aunque resalta que "los lapicitas son tan tal que lo ven perdiendo y dicen: por algo se dejó ganar".

La tercera ronda de la tiradera la completó el Lápiz al lanzar “El descanso eterno”, un video que dura unos 4 minutos y 56 segundos y se desarrolla en un cementerio simulando el “entierro” de Mozart y que muchos opinan que cumplió el objetivo y las expectativas.

Mozart la Para abrió el tercer round al lanzar su contestación musical: "El papá del Lápiz", que fue considerado superior al tema anterior del Lápiz.

La discusión lírico musical tomó el pasado sábado otro ribete cuando en el tema Mozart mencionó a la abuela del Lápiz: "A veces me da pena con Palín porque cada vez que respondo ella saca el botiquín".

Luego de este atrevimiento de “El Dolor del género”, el Lápiz se sintió indignado y dijo que “con Palín no” y en el siguiente corte se fue temas personales de Mozart como el polémico divorcio con su exesposa Alexandra Hatcu y su posterior relación con Dalisa Alegria, los rumores que circularon en las redes sobre un supuesto romance con una bailarina de Telemicro y la controversia entre el comunicador Enrique Crespo con Alexandra por supuestamente ofender a la hija de ambos, Charlotte.

Algunas de las líneas más comentadas del último tema del Lápiz son: “Un hombre que le ofendieron a su hija y no hizo na”, “Lo besaron dos princesas y sigue siendo rana”, “Tu exmujer se busca más que tú, hay que decirlo”, “Un verdadero papá no desbarata su familia”, entre otras.

+ Orígenes

Tras una serie de acontecimientos durante años que solo quedaban en riñas de redes sociales y “puyas” en algunas de sus canciones, la bomba explotó la semana pasada, y ambos intérpretes ejecutaron sus mejores maniobras musicales para demostrar quién es el mejor en la industria local, despertando así el fuego cruzado de millones de fanáticos que se han vivido hasta más no poder estos tres round.

“Golpe de estado”, de Mozart, y “Tú no´ ta”, del Lápiz, fueron los dos primeros temas de la actual tiradera y trajeron consigo el despertar este estilo del rap.

Luego del primer round de "Golpe de estado" y "Tú no tá" se abrió el segundo round cuando fueron lanzados "Game over, por parte de Mozart, y "9 días", en voz del Lápiz.

El tercer round fue abierto por Mozart con el tema "El papá del Lápiz", mientras la del "Papá del rap" cerró con "El descanso eterno".