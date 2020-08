Estrenan la canción “Que No Me E’peren” dedicada a todos los graduandos del país

Santo Domingo, RD

El sello discográfico, Reversed Tornado junto a Gafeel Group lanzaron la canción “Que No Me E’Peren”, una colaboración entre los jóvenes artistas Adriana Torrón, Javier Grullón y Mark B. El sencillo es dedicado a los graduandos del 2020 de toda la República Dominicana, los cuales por motivo de la pandemia no pudieron tener una graduación habitual.

“Que No Me E’peren” se estrena junto a un video musical en el cual salen varias personalidades, graduandos y personas influyentes del país.De igual forma cuenta con la participación de la destacada empresaria dominicana, Ligia Bonetti, quien les dedica unas palabras de motivación a todos los jóvenes que llega a esta importante etapa de sus vidas.

La canción fue producida por Elliot JustoV, escrita por Juan Francisco Parra y ejecutada por Valerie Mella y Gabrielle Mella. El video de la canción fue co-producido y editado por Jenn Fersobe.

“Las graduaciones son eventos claves en la vida de los jóvenes y marcan el paso siguiente en sus vidas. Por motivo de esto, Reversed Tornado, quiso regalarles una canción para celebrar y conmemorar la conclusión de esta bella etapa, especialmente durante estos tiempos tan difíciles y raros que ahora se consideran la nueva normalidad”, comentó Valerie Mella.

Durante su participación, Bonetti, quien es Presidente Ejecutiva de Grupo SID, destacó su compromiso con la educación y el liderazgo de los jóvenes dominicanos, motivando a los graduandos a nunca perder su voz y que la misma sea siempre utilizada para expresar lo que piensan, pero nunca para hacer daño o destruir. Al mismo tiempo invitó a los futuros profesionales a involucrarse en las soluciones, ya que los problemas del mundo y de manera particular los de nuestro país, no se solucionan criticando desde sus casas, más bien se resuelven cuando todos se unen para pensar, discutir razonablemente y encontrar soluciones a los problemas.

“La vida con el tiempo nos enseña que hay tiempo para todo, no queramos acelerar irracionalmente nuestro andar, buscando la velocidad muchas veces perdemos el control, no miramos los detalles y perdemos de vista lo esencial que queríamos, llegar a la meta", enfatizó Bonetti.

"Disfrutar el camino, sentirnos felices de cada paso que damos, crecer como seres humanos o simplemente llegar rápido, El tren de la vida te empujará a correr y si bien en algunos momentos deberás acelerar el paso para no quedarte atrás, No es solo llegar sino disfrutar a plenitud el camino”, de igual forma aconsejó la empresaria a los graduandos.