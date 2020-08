Betty Gerónimo confiesa que desde hace 12 años padece una enfermedad que no tiene cura

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La exbailarina y electa diputada Betty Gerónimo confesó que está librando una batalla contra la fibromialgia, enfermedad que lleva sufriendo desde hace 12 años y no tiene cura.

“Quiero confesarles que llevo 12 años librando una batalla, 12 años sufriendo de fibromialgia. Una enfermedad silente, pero muy dolorosa. Una enfermedad crónica que existe" y el 90 por ciento de la población que la sufre es mujer, reveló la diputada mediante un video en su cuenta de Instagram.

Gerónimo dijo que se desconoce el origen de la enfermedad, pero que es muy dolorosa: “Es una enfermedad que cuando me dan esas crisis, porque me dan crisis, además de las crisis reumáticas, me dan dolores inexplicables. Y dolores que te preguntan dónde te duele y te duele todo”.

La exbailarina de los desaparecidos programas “Divertido con Jochy” y “Perdone la hora” agradeció de su esposo y su madre que le han ayudado en este proceso en especialmente cuando estaba embarazada.

Agregó también que otros de los síntomas es la falta para conciliar el sueño, le duelen las manos y en ocasiones no puede ni escribir cuando siente dolor con esta terrible enfermedad que no existe un medicamento para tratarla.

La diputada busca crear políticas públicas y privadas para las personas que padecen esta enfermedad.

De acuerdo al portal Mayo Clinic, la fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor al afectar el modo en que el cerebro procesa las señales de dolor.

Aunque no existe una cura para la fibromialgia, hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés también pueden ayudar.