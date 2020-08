“El doliente de Medio Ambiente”, la carta de Karina Larrauri para Orlando Jorge Mera

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La comunicadora Karina Larrauri había estado esperando impaciente la designación del nuevo ministro de Medio Ambiente y la tarde de ayer lunes se acabó la espera, pues el presidente electo Luis Abinader anunció a través de Twitter que quien estará al frente de ese ministerio será Orlando Jorge Mera.

Larrauri, quien siempre ha alzado la voz en defensa de los recursos naturales, utilizó sus redes sociales para expresar lo que espera de Jorge Mera al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con una carta titulada “El doliente de Medio Ambiente”, la actriz escribió: “Querido Orlando, me permito escribirte a sabiendas de que no nos conocemos, pero hoy asumes un nuevo rol público que muchos dominicanos guardamos la esperanza de que quien llegue, finalmente se ponga la camisa de los intereses de la mayoría en la protección de nuestro medio ambiente y sepa enfrentar las presiones de intereses particulares”.

La locutora de “12y2” dijo que espera que como conocedor de las leyes (en referencia que Jorge Mera es abogado), sabrá cómo hacerlas cumplir. También que guarda la esperanza que pueda “rodearte y escuchar a aquellos que llevan años en esta lucha”.

Aunque Karina había sugerido otros nombres para ocupar el puesto, en referencia al nuevo ministro dijo que si la voluntad existe, el camino se hace menos difícil.

“Ojalá que con los años podamos mirar hacia atrás y aplaudir las acciones de tu gestión y la de tu equipo. Quiero pensar que ya tenemos un verdadero doliente para Medio Ambiente”, concluyó la carta.

Con relación a Federico Franco, próximo viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Larrauri manifestó que no la hace sentir “cómoda” que nombre a un abogado en ese cargo.

“Que nombren a un ingeniero como viceministro de Áreas Protegidas, no me hace sentir cómoda. No conozco a Federico Franco y siempre he dicho que el mejor “tecnicismo” es querer hacer las cosas bien, sin embargo, lo que hay en ese vice ministerio es perverso, difícil y grande”, escribió en Twitter.

Sin embargo, aclaró: “Lo que no significa que este nuevo viceministro no haga un buen trabajo. Lo que sí necesita es mucho temple y no tener intereses a los cuales responder. Nuestras áreas protegidas requieren de una postura firme frente al crimen que se viene cometiendo y que paguen los responsables”.