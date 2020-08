Nelson Javier: “Kanqui está vivo y no se quitó la vida porque yo lo fui a buscar. No se mató porque yo me metí en el medio”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

El veterano comunicador Nelson Javier “El Cocodrilo” se refirió al caso de Kelvin Núñez Morel, mejor conocido por su personaje del payaso Kanqui, quien está acusado de acoso sexual contra menores de edad y fue dejado en libertad la mañana de ayer martes.

El Cocodrilo, quien sirvió de mediador entre las autoridades y Kanqui cuando este se entregó a la justicia el año pasado, dijo que lo hizo porque el payaso amenazó con quitarse la vida.

Durante una entrevista con el abogado de Núñez Morel, Pablo Santos, en su programa "Buena Noche TV" el comunicador reveló: “Algún día yo voy a decir con usted al lado (al abogado de Kanqui) por qué yo fui a buscar a Kanqui y por qué Kanqui se entregó conmigo. Se lo voy a decir. Kanqui está vivo, y no se quitó la vida porque yo lo fui a buscar. Kanqui no se mató porque yo me metí en el medio y nunca he tenido una relación de respeto y amistad extensa con Kanqui”.

Asimismo, el presentador explicó que lo que hizo con payaso de “Kanquimanía”, lo ha hecho con otros: “Como entregué al Chino, el que acusan que mató a 13 en Cienfuegos; yo fui y lo busque en un callejón, en un Mercedes Benz lo monté y lo llevé a la fiscalía. Como he ido a buscar a la gran mayoría”.

Javier concluyó diciendo que si tiene que brindarle la oportunidad a alguien que amenace contra su propia vida si no acuden a entregarlo a la justicia, lo vuelve a hacer.

Se recuerda que Kelvin Núñez Morel fue entregado por El Cocodrilo a las autoridades de Santiago el 8 de abril tras haber salido del país hacia la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por asuntos laborales.

Al momento de entregarse a la justicia el Núñez Morel dijo que lo que más le preocupaba era su familia y negó haber atentado contra su vida.

“Quiero que mi familia esté tranquilla nadie me ha maltratado. Yo quiero que sepan, porque hay gente que cree en mí, yo no he atentado con mi vida y quiero que mi familia lo sepa, tengo 37 años de edad y desde los 12 he estado formando mi personaje”, expresó Kanqui en ese momento.

La mañana de ayer martes el primer tribunal colegiado de Santiago dispuso el cese de la prisión preventiva a Kanqui, así también garantía de 5 millones de pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica.

Las autoridades del Ministerio público iniciaron la investigación contra Kanqui luego de que las supuestas víctimas hicieron la denuncia en un trabajo televisivo de la comunicadora Addis Burgos, de CDN, canal 37.