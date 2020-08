Aliany García relata su calvario por implantes en sus glúteos

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

La exponente urbana Aliany García reveló que fue sometida a una intervención quirúrgica debido a que presentó graves problemas con sus implantes de glúteos, desmintiendo los rumores que circulaban en las redes sobre una supuesta cirugía para extraerle objeto de su organismo.

Aliany explicó que debido a su contextura física nunca se sintió contenta con sus glúteos por lo que se enfrasco en la búsqueda de aumentarlos por lo que se sometió a distintos procesos estéticos que culminaron en una mala práctica médica.

"Por el hecho de que yo era muy delgada la forma de mis glúteos no me gustaban, siempre me los encontraba pequeños, así que recurrí a colocarme implantes, entonces la técnica que se utilizó no era la adecuada para mí", explicó Aliany a través de su cuenta de Instagram.

Además, "los implantes estaban muy grandes, entonces empezaron los problemas de salud, no cicatrizaron bien y los implantes se salieron de lugar en más de una ocasión después de la cirugía".

García también dijo que al estar en constante movimiento debido a sus shows en tarima, los implantes de sus glúteos empezaron a descolocarse del musculo y en algunas ocasiones se cambiaron de lugar, lo que la obligó a utilizar fajas para sostenerlos.

La urbana indicó que se hizo el procedimiento con una persona que no era muy experimentada en cirugías estéticas y con el tiempo entendió que debía buscar otra persona para que resolviera su situación.

"Yo solamente tenía una sutura, pero los implantes estaban fuera y con el paso del tiempo los implantes los sentía ahí mismo, tenía mucho miedo… además de que cualquier actividad cotidiana se me hacía muy tediosa. Yo tenía un desastre en esos glúteos… muchas veces ustedes también lo notaron porque en los live de Instagram me comentaban que mis implantes se veían mal´´, manifestó la cantante urbana.

La cantante indicó que lleva desde el 2019 visitando doctores que evaluaron su situación, pero que temía por su salud, razón por la cual no se sometió antes a una cirugía para reparar sus implantes.

También varios especialistas le dijeron que no podían hacer nada por la intérprete urbana que se dio a conocer por polémicas, entre ellas con la rapera Cardi B, y por temas que rayan en doble sentido, picardía y hasta morbosidad.

Aliany exhortó a las mujeres a que busquen información suficiente cuando decidan hacerse un proceso quirúrgico estético, ya que muchos doctores por buscar dinero no se preocupan por el paciente.