Qué triste se ve el país con el Covid-19

BÉLGICA SUÁREZ

suarezb@hotmail.com

¡Hola, buenos días! Me apena tanto la situación por la que está pasando nuestro país, con casi todas las personas que he hablado están contagiados del Covid-19 o conocen a alguien infectado, muchos graves, otros muy mal, asintomáticos o han muerto. Están tomando de todo, desde remedios caseros y cuantas cosas que le dicen que beban lo hacen. Se ve triste el país, aunque los restaurantes muchos están abiertos es difícil exponerse al contagio, aún llevando el protocolo de lugar y lo grande es que esto va para largo. Hay gente que ha salido positivo y solo le da un pequeño malestar y están contentas porque creen que ya salieron de esto, lo cierto es que no se sabe si uno se vuelve inmune por haberle dado o repite. Seamos responsables cuidémonos y cuidemos los demás.

Jardín Botánico

Ya abrieron el Jardín Botánico de Santiago, una inmensa obra que forma parte del pulmón de la ciudad, hermosa, bien cuidada y que hacía falta, los que asistan a este jardín tienen que tomar en cuenta el protocolo de lugar, darle uso a nuestras cosas importantes cuidándola.

Listín Diario

Dios mío, que Dios bendiga el periódico Listín Diario en sus ciento treinta y un años. Es el decano de la comunicación, eso es mucho tiempo brindando un servicio de calidad. En la persona de mi distinguido amigo Miguel Franjul, su director, hombre sociable, adorable. Felicito a todo el personal y los demás ejecutivos de este importante diario. Muy orgullosa de compartir este espacio aquí.

Turismo

El hotel El Cayito lo están promocionando muy bien como destino turístico, está muy bello a pesar de las precariedades del turismo, está llegando mucha gente buscando variedad, muy interesante, mantienen el protocolo del Covid-19. Montecristi es otra opción para hacer turismo estos días, no olvide irse temprano y comer cantidades de mariscos en playa Mi Popa con poco dinero o párese en el camino y disfrute el mejor chivo en Hato del Medio Arriba, en la línea Noroeste. Hasta la próxima.