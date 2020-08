"Hello": Adele rinde homenaje a Beyonce al exhibir nuevo look y 154 libras menos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

En un homenaje a Beyonce, la cantante inglesa Adele sorprendió este domingo a sus seguidores al publicar una imagen con un look totalmente renovado y en la que también resalta por la pérdida de 70 kilos de peso (154 libras).

"Gracias reina por hacernos sentir a todos tan amados a través de tu arte", fue el comentario que acompañó a la foto en la red social Instagram, con 38.1 millones de seguidores, y en la que se le ve irreconocible.

Beyoncé lanzó el viernes en Disney+ su álbum visual “Black is King”, cuatro años después del éxito de “Lemonade”.

Sonriente y sin maquillaje, en la imagen Adele señala la pantalla del televisor que tiene sobre ella, y en el que aparece el nuevo álbum visual de Beyoncé, "Black is King".

La intérprete de "Hello" y "Someone Like You" no suele publicar imágenes constantes, pero en los últimos tiempos se le ha visto al lado de sus amigos (la primera vez que se le vio con un cambio notable) o en fotografías en solitario en su casa.

Adele, de 32 años, exhibe ahora una melena larga, ondulada y rubia, con un top ceñido al cuerpo y una blusa de estampado de lunas.