Keanu Reeves: 5 veces en que ha sido sagrado o profano

En su filmografia, Keanu Reeves ha tenido la oportunidad de hacer la interpretación de personajes cercanos a lo divino así como también algunos emparentados con demonios.

Ejemplo de ello es que hizo el papel de Sidharta Gautama, mejor conocido como Buda, cuya filosofía es seguida por más de 500 millones de personas en todo el mundo, en "Pequeño Buda", y del hijo de Satanás en "El abogado del Diablo".

Por ello hacemos aquí una lista de las cinco veces en que este actor, nacido en Beirut, Líbano, hace 56 años, ha ido del lado "bueno" al lado "malo" en sus películas.

"El pequeño Buda" (Little Budha, Bernardo Bertolucci, 1993)

En esta cinta Keanu Reeves da vida a uno de los personajes más importantes del misticismo religiosos mundial, en la que se muestra el camino mesiánico que tuvo que recorrer Sidharta Gautama para convertirse en Buda o el iluminado.

"El abogado del Diablo" (The Devil's Advocate, Taylor Hackford, 1997)

En esta mezcla de terror este actor hace el papel del hijo de Satanás, encarnado por Al Pacino. Una de las mejores cintas de la década de los 90, el diálogo al final de la misma es un importante cuestionamiento a la figura del dios de la Biblia.

"Matrix" (Las hermanas Washowski, 1999)

Con influencias de muchas religiones y corrientes filosóficas, esta obra del cine de ciencia ficción es rompedora de muchos esquemas. En esta, Reeves hace de Neo, una especie de versión ciberpunk de Jesucristo, que viene a salvar a la humanidad de la esclavitud de las máquinas. Nada más divino que hacer de un mesias.

"Constantine" (Francis Lawrence, 2005)

En esta adaptación homónima del cómic de Hellblazer de la DC, Keanu es John Constantine, un síquico capaz de comunicarse con ángeles y demonios, que se dedica a devolver al averno a los segundos, que llegan a la tierra a hacer el mal, por medio de exorcismos. Con esto busca conseguir el cielo, ya que en su juventud intentó quitarse la vida.

"El día que la Tierra se detuvo" (The Day the Earth Stood Still, Scott Derrickson, 2008)

En este remake del clásico del homónimo filme de ciencia ficción de 1951, Reeves es un alienígena que viene a la tierra a advertirle a los humanos sobre el calentamiento global y a presionarlos a cambiar su actitud destructiva.