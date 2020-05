UnicefRD comparte bellas historias de madres famosas en campaña #ElMejorRegalo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Bellas, divertidas y madres mil por mil son las famosas del medio artístico local que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicif) en el país, ha usado en su campaña #ElMejorRegalo, con la que persigue regalar a las madres salvar a sus hijos e hijas de la desnutrición.

Dominique Bonelly, Laura Castaellnos, Jatnna Tavárez, Nahiony Reyes y Diana Lora, entre otras forman parte de esta misión que busca salvar miles de vidas de niños y niñas en el mundo. Ellas publicaron en sus redes sociales maternales fotografías junto a sus hijos, con hermosos mensajes en donde invitan a la gente a donar para esta tarea.

Entra a www.unicef.org/republicadominicana y dona. Con mil pesos aportarás para el tratamiento completo de un niño con alimentos terapéuticos. UnicefRD atendera´ a 20 mil niños o nin~as con desnutrición aguda o en riesgo inmediato de presentarla.

Laura Castellanos

“Lucía, Leticia y Rodolfo han alborotado mi vida con colores, juegos y canciones… Ellos me comprometen cada día a diseñar la estrategia para mantenerlos en salud y bienestar. Como el Día de las Madres se acerca, quiero hacerles parte de una linda iniciativa para que todos les brindemos soporte a una madre que necesita de nuestra ayuda para tener la posibilidad de salvar la vida de su niño o niña con desnutrición aguda”, escribió Laura Castellanos



Dominique Bonelly

Así se le vio a Dominique Bonelly y su hija Amelie en una espectacular imagen y expuso: “Amelie me hace sonrei´r todos los días. Saber que esta´ bien, que puedo protegerla y darle lo mejor que esta´ a mi alcance, me hace feliz y me llena de satisfacción. No todas las madres corren con la misma suerte y estoy completamente segura de que #ElMejorRegalo para una madre es tener a su hijo o hija saludable.

Diana Lora

“Yo sé que todas las madres viven enamoradas de sus hijos, pero los míos tienen una picardía única y especial, Lucía y León; me regalan cada día, una nueva experiencia y son esas mágicas vivencias, las que me mueven a cuidar de su salud y bienestar.

Ahora que se acerca el Día de las Madres, te pido que al igual que yo le brindes a una madre que necesita tu ayuda la posibilidad de salvar la vida de su niño o niña con desnutrición aguda”, escribió la periodista Diana Lora.

Jatnna Tavárez

La comunicadora Jatnna Tavárez compartido un mensaje en donde expone lo importante que ha sido en su vida su hija María Manuela.

“Hola, hola corazones…Ustedes saben lo que significa María Manuela para mí, es mi mayor tesoro en la vida…Mi hija me ha hecho fuerte, y a la vez me ha regalado los momentos más felices de mi vida. Es mi compañera idónea para las risas, su mirada me llega al alma y llena de sueños y retos, toda mi vida. Al pensar en ella, en este día, también he pensado en las madres dominicanas que necesitan de nuestra solidaridad por la ausencia de recursos en este tiempo a causa de la pandemia de COVID-19. Por eso recurro de nuevo a tu buen corazón y te pido por favor, ayudar a una madre a salvar la vida de su niño o niña con desnutrición aguda”.

Nahiony Reyes

“Laia Victoria y Abel Arturo, son dos angelitos que han venido a llenar mi vida de luz y amor, desconozco de que no soy capaz por su bienestar y salud. Consciente de este sentir, quiero contarles que debido a la crisis económica producida por la pandemia del COVID-19, muchas familias dominicanas tienen muy pocos recursos para alimentar a sus niños y niñas. Ya casi llega el Día de las Madres, y les pido que al igual que yo hagas feliz a una madre que necesita de tu ayuda para salvar la vida de su niño o niña con desnutrición aguda”.