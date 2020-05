Revelan los motivos por los que la actriz Ruby Rose dejó "Batwoman"

EUROPA PRESS

Madrid

Ruby Rose sorprendió recientemente anunciando su salida de Batwoman. Aunque la actriz no explicó los motivos, numerosas fuentes han dado pistas del porqué de esta abrupta decisión.

Según Variety, múltiples fuentes aseguran que Rose no estaba contenta con las largas horas que debía pasar en el set como protagonista de la serie, lo que provocó fricciones con distintos miembros del equipo y responsables de la producción.

Es por eso que ella y el estudio decidieron separar sus caminos. Aunque esas mismas fuentes aseguran que salir de la serie no fue "100% su decisión". Batwoman supuso el primer papel protagonista de su carrera, después de haber aparecido en Orange Is the New Black y algunas películas en roles secundarios.

Dada la repentina decisión de la intérprete, son muchos los rumores que han surgido en torno a su salida. La estrella sufrió un accidente durante el rodaje de la ficción, por lo que muchos apuntaron que abandonó debido al dolor provocado por este incidente. Sin embargo, una fuente lo ha desmentido. "No tuvo nada que ver con su salud o lesión", aclaró.

Rose también ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental en el pasado e incluso confesó que había intentado suicidarse varias veces. Es por eso que otros también achacan su partida a esta circunstancia.

Aunque Rose no volverá en la segunda temporada, Warner Bros, The CW y Berlanti Productions dieron las gracias a la intérprete y aseguraron estar "firmemente comprometidos con la segunda temporada de Batwoman y su futuro a largo plazo". "Esperamos compartir con vosotros esta nueva dirección, incluyendo la elección de una nueva actriz principal y miembro de la comunidad LGBTQ en los próximos meses", afirmaron.

Batwoman terminó antes de lo previsto debido a la pandemia de coronavirus, estrenando su capítulo final en España a través de HBO el martes 19 de mayo. Se espera que la segunda temporada se lance en 2021.