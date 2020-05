Cuidémonos, por favor

BÉLGICA SUÁREZ

suarezb@hotmail.com

¡Hola, buenos días! Cada día que pasa la si­tuación del Covid 19 es más preocupante. En un país tan politizado donde una diputa­da dice que este virus es un invento del go­bierno, pero da el caso que es la primera que se pone su mascarilla, y eso que es una congresis­ta, que se supone tiene acceso a las noticias inter­nacionales y ve lo que ocurre en el mundo. Mi gran preocupación es que vivimos en un país de gente in­disciplinada, que como diría Lila Alburquerque, no coge corte, y que tienen que buscar el día a día. Lo entendemos, pero debe haber un equilibrio de con­jugar la búsqueda, como diría ese grupo y someter­se al protocolo, no es tan difícil, por favor. Pero de­ben de salvar sus vidas y la de los demás.

Margarita Cedeño

Margarita Cedeño ha demostrado en esta crisis gran capacidad, en los años que lleva en la política, ha aprendido grandemente, domina de forma ma­gistral el escenario político, en las entrevistas que le hacen, incluso programas opositores, no cae en gancho, se desenvuelve con altura, con normalidad y deja perplejo a las o los que quieren meterla pa­ra lo hondo. En una de las entrevistas no pudieron con ella, dejó atónitas a las conductoras y a una can­didata, hasta la ignoro. Las particiones que ha te­nido desde el Palacio, en cadena de radio y televi­sión, es asombrosa, qué destreza, elegancia, serena, bien vestida, sobria, bien maquillada, peinada, bue­na dicción, buen discurso, excelente participación. Las mujeres también podemos.

Comentario

“Puerta del Sol”, en el área monumental, es uno de los lugares de buen ambiente en Santiago, con una gran popularidad, lo hace especial los diferen­tes espacios y las atenciones, su propietario Rafael Marchena, gran conversador, de unas buenas rela­ciones humanas y conocido en el ambiente VIP, con gran poder social. Rafael también es el propietario de El Carrito de Marchena, que comenzó en aque­llos años vendiendo sándwich, hoy es una marca y ahora está cerrado debido al estado de emergencia del país, pero está brindando servicios para llevar y muy buena comida, exquisita. Vi este fin de semana ofertando comidas típicas, ya escribiremos de otros negocios.

Centros de actividades

En la columna pasada, escribimos que ya Santia­go tiene varios centros de actividades que antes no tenía, debo decir que también está el centro de la cultura, que fue el primer teatro importante en su momento, muy solicitado, imponente, pero como muchas cosas, si no se le da mantenimiento va que­dando atrás, ya ni lo mencionan, no sé qué ha pasa­do con este lugar, deberían remozarlo para seguir haciendo presentaciones y que forme parte de las tantas ofertas que ya hay en Santiago.