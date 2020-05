Lugares para todo

BÉLGICA SUÁREZ

Santiago tiene varios centros de actividades que antes no tenía. Solo el Gran Teatro del Cibao para hacer eventos y era complicado, porque si estaba ocupado el parqueo con las ferias, dentro, en las salas había que suspender las actividades artísticas y buscar otra fecha, esperar un tiempo. Y en la Gran Arena del Cibao lo mismo, y no todos los eventos se pueden hacer ahí. Ahora tenemos más opciones, todas interesantes como el Centro León. Muchas atrayentes funciones, actividades sociales, charlas, grandes exposiciones. Es ideal también el Centro de Convenciones de UTESA, magnífico. Allí se celebra de todo y ni decir del Parque Central, tremendo pulmón de nuestra hidalga. Aquí cabe todo. Ya no nos podemos quejar, hay lugares para todos los gustos.

Los entornos

Con las transmisiones de los programas de televisión, muchos talentos de estos espacios siempre discretos, en que se supiera cómo viven, pero ya se sabe cómo es su domicilio. Cuando son periodistas conocidos, o participantes profesionales en los mismos, por lo general tienen detrás una biblioteca o fotos familiares, los periodistas de renombres, la mayoría tienen buen gusto en pinturas bonitas y de gran valor, otros como es el caso del apreciado Julito Hazim, lo hace desde una confortable oficina en su casa, con un cómodo sillón de piel y casi todos los que acompañan al doctor Hazim, según se ve, tienen su apartamento bonito. Otro que participa en diversos espacios de tv es el geólogo Osiris de León, tiene un bello apartamento, un televisor plasma grande, buenas y hermosas obras de artes.

¡Qué estresante!

Se ve cómodo transmitir desde la plataforma de Zoom, pero a veces resulta estresante. Porque es la moda, no solo lo utilizan para programas de televisión, se hacen además conferencias de prensa, cumpleaños, actividades sociales, políticas, de negocios y de chercha. Figúrese como se pone de débil la señal, cuando no es que se frisa, es que se le va la voz, aunque es fácil de manipular, no todos saben manejarla y para algunos invitados es un caos, a veces hay que hacerlo por teléfono, porque también, si son mujeres, no han ido al salón y los hombres ni se diga, barbudos y que no tienen peluqueros y mucho menos camisas planchadas, ya que no hay lavanderías abiertas. ¡Ayayay, qué barbaridad!

Comentario

Comentaba en la columna pasada de los lugares que hacen bocadillos y ensaladas por pedidos que son conocidas en estas sabrosuras y ahora lo están sirviendo a domicilio. Una de ellas es la madre del diseñador Leonel Lirio, doña María de Lirio, conocida en Los Jardines Metropolitanos por los años que tiene haciendo pastelitos, quipes y otras delicias. Es buscada por muchas personas para grandes y pequeños eventos y familiar, pues esto días está ofreciendo unas canastas con estos exquisitos bocadillos.