Ellas los prefieren jóvenes, las famosas de novios menores

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Para Madonna, Shakira, Ju­lianne Moore y otras muje­res famosas, la diferencia de edad no es un obstáculo en el amor. Ellas decidieron meter los prejui­cios en un bolsillo a la hora de buscar pareja, pues los prefieren con 10 y hasta 25 años menos.

La cantante Madonna, de 61 años, es una de esas fa­mosas que en la actualidad mantienen una relación sentimental con uno más jo­ven. En su caso, de 26 años, y que reafirma el gusto de la reina del pop por hombres mucho menores que ella.

Su novio, Ahlamalik Wi­lliams, cumplió 26 años ha­ce dos semanas y la estrella pop le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de un dibujo de ambos. El post decía: “Feliz cumpleaños, mi amor. No puedo pensar en una mejor persona con la que pasar la cuarentena”.

A pesar de que se llevan 35 años de diferencia las hi­jas de la cantante han toma­do muy bien la relación del joven con su madre, pues en las stories que compar­tió se veían los regalos y las tarjetas de cumpleaños he­chas a mano por las geme­las Stella y Estere, además de que su hija Lourdes tam­bién acepta la relación .

Ahlamalik Williams, me­jor conocido como Malik, lleva trabajando junto a ma­donna desde 2015 desde su gira Rebel Heart, las sospe­chas de una relación em­pezaron cuando les vieron juntos en un hotel de Mia­mi, desde entonces ambos han estado muy unidos.

Madonna vio a Malik en uno de los videos del rea­lity show “America´s Got Talent´s”, donde el joven salía haciendo una de las coreografías de Michael Jackson.

Uno de 19 años menor

Sharon Stone es otra que no le hace caso a los prejui­cios y ha decidido entregar­se al amor. La actriz, de 62 años, parece haber encon­trado la felicidad y la estabi­lidad al lado del empresario italiano Angelo Boffa, quien es 19 años menor.

La pareja se conoció en 2018 en una gala benéfi­ca de noche vieja. Ella mis­ma confesó durante una en­trevista para The New York Times que al momento de conocerse utilizaba un pin­talabios rojo, razón por cual recibió un beso y varios ha­lagos de Boffa y desde en­tonces él intrépido empre­sario no se alejo más.

Kris Jenner

En el caso de Kris Jenner y Corey Gamble, iniciaron su relación en 2014, lue­go del desastroso divorcio que tuvo con Bruce Jenner, luego de que decidiera salir del closet y declararse tran­sexual.

Kriss ha encontrado un gran apoyo en el joven de 38 años (ella tiene 64, le lleva 26), aunque al princi­pio fue difícil para sus hijas aceptar la relación. En la ac­tualidad Corey se ha gana­do el corazón de todas las hijas de Kriss.

La pareja se conoció en una fiesta organizada por el diseñador Riccardo Tisci en el 2014.

En un episodio del reality show Keeping Up With The Kardashians ,la propia jefa del clan Kardashian confe­só: “No paramos de tener sexo”.

Julianne Moore

Otro ejemplo es el de Ju­lianne Moore y Bart Fre­undlich, una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Ellos han demostrado que la edad no es un requi­sito a la hora de encontrar el amor, pues ambos llevan más de 20 años juntos. Se conocieron en 1996, duran­te el rodaje de la primera película de él y Moore ya te­nía su camino como actriz.

La pareja contrajo ma­trimonio en el 2003 y tie­nen dos hijos y comparte su amor por el mundo del ci­ne, tanto así que Moore se involucrado en la produc­ción de películas.

La diferencia de edad en­tre ellos es de 9 años y aun­que han tenido sus altos y bajos el director y la actriz aseguran que siempre arre­glan sus diferencias a puer­ta cerrada en su habitación.

Diva del pop

La estrella musical Ma­riah Carey también tiene cierta fascinación por los hombres jóvenes, pues su relación con el bailarín Br­yan Tanaka, de 36 años, ha dado mucho de qué hablar. Ambos se conocieron du­rante la gira de la famosa cantante “Adventure of Mia­mi”, en el año 2016.

No se sabe exactamente cuándo su relación pasó de lo profesional a lo román­tico. El portal de noticias TMZ informó en 2016 que el entonces prometido de Carey, James Packer, se eno­jó visiblemente cuando Ta­naka apareció en uno de los espectáculos de Carey en Las Vegas.

Tanaka no estaba actuan­do esa noche debido a una lesión y Packer no entendía por qué estaba allí. El millo­nario empresario “usó sus corbatas de casino” para prohibir a Tanaka ingresar al Caesar’s Palace en el futu­ro, reseñó TMZ.

Según People, Packer también se molestó después de que Carey le hizo a Ta­naka un “lap dance” duran­te una de sus presentacio­nes en Sudáfrica en mayo de 2016. Después vendría la ruptura entre la artista y el empresario.

En estos días, Carey y Ta­naka a menudo comparten fotos de sus vidas juntos. En febrero pasado, él publicó una foto de los dos de pie debajo de un corazón he­cho de globos y simplemen­te decía: “L.O.V.E”.

LATINAS

Shakira.

Una de las parejas favo­ritas es la de Shakira y Gerald Pique, pues a pe­sar de que la cantante co­lombiana le lleva diez años (43 a 33) al fut­bolista, la diferencia de edad ni se nota. Ambos están felices.

Adamari López.

Adamari López y To­ni Costa conforman una de las parejas más esta­bles del espectáculo la­tino. Llevan casi nueve años de relación y la dife­rencia de edad de ambos (ella tiene 48 y el 36) no parece importarles, pues lucen felices.