Andrés García: El actor que tuvo más de mil mujeres y hoy está solo y abandonado por sus hijos

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Andrés García, uno de los actores más emblemáticos de las décadas 70 y 80, leyenda viva del entretenimiento latino, “consentido de Dios”, pero más “consentido de las mujeres”, con más de 100 películas y recordadas telenovelas, pero su personaje real es el más excitante de cuantos haya interpretado.

Su historia es digna de llevar a la pantalla. Nacido en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hijo de exiliados españoles, se hizo famoso de la nada en México, país al que emigró muy joven.

Ha sorteado la muerte de cerca. Tuvo leucemia, sufrió una picadura de alacrán, un accidente de helicóptero, ha sido víctima de asaltos, de dos intentos de asesinatos, es hipertenso, estuvo al borde de la muerte tras reventarle una vena en la cabeza, padeció cáncer de próstata y actualmente se recupera de una operación de la columna vertebral. Además de superar adicción al tabaco, al alcohol y a las drogas.

Ídolo de hombres

Se convirtió en todo un ídolo de los hombres por su famosa “bombita sexual”, (prótesis peneana) que tuvo que usar gracias a la impotencia sexual provocada por el tumor.

El actor tuvo por lo menos tres “bombitas” y en una ocasión fue ingresado en el hospital por exceso de actividad sexual. “El doctor me dijo que dura toda una vida, luego otro que dura más de 15 años, pero a mí ninguna me ha durado más de siete”, dijo García en una entrevista cuando el tercer aparato ya le estaba fallando.

Aunque se ha auxiliado de estos tratamientos, el intérprete de telenovelas como “El privilegio de amar” y “Tú o nadie” ha gozado como nadie y ha confesado que se ha acostado con más de 1600 féminas.

Consentido de las mujeres

Pícaro, viril, seductor y macho dominante es la imagen con la que muchos lo asocian. Su debilidad son las mujeres y entre sus conquistas se encuentran la modelo Carmen Campusano, Irma Serrano, entre otras, pero a pesar de que ha tenido en su cama a más de un millar, solo se ha enamorado de ocho o nueve de ellas.

Una de esas muejres fue la norteamericana Sandra Vale, con quien se casó tan solo siete días después de haberla conocido en Acapulco, y es la madre de dos de sus hijos, Andrés García Jr., y Leonardo García.

Un intenso amor

La otra fue la actriz Sonia infante, sobrina del ídolo Pedro Infante, con quien mantuvo una intensa relación en los años 80, puede que el amor más intenso y sexual de la vida de los dos.

Aunque su romance no duró tanto tiempo fue el suficiente para que llegaran a filmar algunas películas juntos como "Toña Machetes", cinta en la que la pasión traspasó la pantalla, llegando a consumar el acto sexual frente a todos los técnicos del set.

García aseguró que fue la química y pasión entre él y Sonia lo que causó que terminaran haciendo el amor mientras grababan la película. “Fue la cachondería del momento, era un amor muy pasional y lo llevamos de la pantalla a la vida real”.

Lo mismo opinaba la ya fallecida actriz: "Tuvimos un idilio maravilloso, con una relación sexual impresionante. La química que hicimos Andrés y yo era… ¡válgame Dios!", dijo en una entrevista en el programa "Historias engarzadas".

Así como fue pasional ya que según el actor, hacían el amor como 20 veces al día, en todos ladoss. Así también fue de tormentoso y su matrimonio tóxico llegó hasta las agresiones físicas. Andrés confesó que le dio una patada o dos "porque ella no se había portado bien".

Margarita Portillo es el otro nombre de los romances que han marcado a quien fuera uno de los mejores amigos del Luisito Rey, padre de Luis Miguel. Su relación data del 2001 y ha sido quien ha estado en los últimos tiempos, hasta hace dos años cuando se divorciaron. Sin embargo, se siguen “acompañando”.

Porque si algo tiene el actor es que es “un pésimo marido, pero un excelente exesposo”, son las palabras de su primera esposa y que muchas otras de sus compañeras corroboran.

De unos pocos

Su vida ha sido una extremada aventura de conquistas e infidelidades por eso del galán se ha dicho que tiene unos 18 hijos, cosa que ha negado y en una entrevista el año pasado dijo entre bromas: “Deja hacer calculo, Andrecito, Leonardo, Andrea y Michelle son cuatro y una que me salió hace tres años, pero no me he hecho ADN, de los otros sí”.

Precisamente estos son los hijos del actor, que él mismo ha dicho recientemente, que lo han abandonado y dejado a su suerte aun en estos momentos de la pandemia del coronavirus.

No obstante, el actor de “El cuerpo del deseo” explicó que tiene un hijastro, Andrecito, hijo de su exesposa Margarita, quien lo visita y cuida de él. Incluso dejó entrever que le dejara a este su fortuna.

Mis propiedades se las voy a dejar a la persona que le interesa cuidarme, ¿no?", añadió.

Hoy en día el histrión de 78 años vive solo en Acapulco y confiesa que no pasa penas económicas porque “me la pasé 57 años de mi vida trabajando sin parar y tengo que tener mis ahorros; ahí la llevo, dejé lo suficiente para poder mantenerme”.