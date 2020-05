Alejandra Guzmán le responde a Frida Sofía: “Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija"

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La relación de madre e hija entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía sigue dando de qué hablar, luego de que esta ultima dijera en una entrevista que su madre consumió drogas cuando estaba embarazada de ella y aseguró que la cantante tuvo un amorío con su expareja, razón por la que decidió abortar.

Ante estas declaraciones, “La Guzmán” salió a dar la cara y explicó su versión de los hechos: "Esta ha sido una historia muy larga, gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer y realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré y espero que algún día ella logre todos sus sueños, pero eso no significa que yo sea su bote de basura, eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre, pero ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en el celular", reveló.

La rockera negó rotundamente haberse acostado con Christian Estrada, el exnovio de su hija y el padre del hijo que Frida abortó, supuestamente “porque es horrible enterarte de que tu mamá tuvo algo que ver con el padre de tu hijo, yo no quería traer al mundo a ese bebé con esa historia detrás, fue algo que no le deseo ni a mi peor enemigo; es algo de lo que no me he recuperado y sé que voy a necesitar mucha terapia, pero cuando se murió mi bebé, se murió mi madre también para mí”, dijo Frida en la entrevista a la revista Tv Notas.

"Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, lo puedo jurar por Dios, por mí, por todos mis fans que me aman y me apoyan. Y que de ninguna manera hemos agredido a Frida”, reveló Alejandra en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

Sobre la última vez que pudo tener contacto con la joven cantante, la hija de Silvia Pinal expresó: “Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos… Ella insiste en que tiene un video el cual no existe, porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida, y menos algo tan bajo como lo que se acusa, que es falso, totalmente falso, y pongo las manos en el fuego porque yo no miento, es lo único que no he hecho en mi vida, mentir”.

La interprete de “Mi peor error” aprovechó para sincerarse y dijo con tristeza no haber recibido el apoyo de su hija en los momentos que más la necesitaba.

“Es el momento de que yo hable, de que yo diga que todo lo que yo no he tenido o no he pedido, durante tantas operaciones jamás Frida ha estado a mi lado, también cuando se pide hay que dar, pero yo he aprendido a vivir así, he aprendido a vivir sola, he aprendido a vivir con este dolor tan grande porque es mi hija, porque la amo, porque quiero verla feliz, también le he dado todo”, manifestó.

Asimismo, la artista expresó que su hija es la que ha tomado sus propias decisiones desde hace algunos años. “Cuando decidió casarse no me hizo a mi participe, ni me pidió permiso, tampoco para estar en la revista Playboy. Ella ha tomado sus decisiones por sí misma, cosa que yo también hice desde los 17 años, yo también le reclamé a mi mamá su ausencia, pero las madres solteras sabemos que es la única opción para poderlos sacar adelante, de todas maneras, nunca le negué el ver a su padre, y eso creo que fue importante, ya si ellos pudieran convivir y pudieran seguir con una relación”

La joven de 28 años hizo fuertes declaraciones a la revista mexicana, donde aseguró que su madre consumió drogas cuando estuvo embarazada: “Mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”.

Además de revelar esto, la también cantante dijo que tiene una niñez llena de recuerdos feos pues asegura que cuando ella tenía 5 años la rockera la drogaba con el humo de “la mota” que fumaba.

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años”, confesó.