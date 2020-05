Stephenie Meyer publicará Midnight Sun, nuevo libro de la saga Crepúsculo

EUROPA PRESS

La pasión vampírica regresa. Stephenie Meyer ha anunciado que publicará el 4 de agosto 'Midnight Sun', un nuevo libro de la saga 'Crepúsculo', que narrará los acontecimientos de la primera novela desde la perspectiva de Edward Cullen, el seductor vampiro que interpretó Robert Pattinson en el cine en la franquicia que protagonizaron también Kristen Stewart y Taylor Lautner.

La escritora retoma la publicación de este proyecto 12 años después de que lo abandonase tras haberse filtrado el proyecto en la red. El anuncio se ha producido después de que Meyer, en su página web, iniciase una cuenta atrás que auguraba una importante noticia. Aunque se rumoreó que podría tratarse de una nueva entrega de la serie 'La huésped', finalmente se ha confirmado que será el que se convertirá en el quinto libro de la saga vampírica.

"Estoy muy emocionada de, finalmente, poder anunciar la publicación de 'Midnight Sun' para el 4 de agosto", declaró Meyer en una entrevista para Good Morning, America. "Vivimos en un período alocado y no estábamos seguros de que fuese el momento adecuado para lanzar la novela, pero muchos fans han sido comprensivos y pacientes por mucho tiempo y no me parecía justo alargarles la espera", añadió.

El 4 de agosto será cuando el libro se publique originalmente en inglés y narrará el inicio del amor entre Bella y Edward, aunque ahora desde el punto de vista de él. "Esta historia inolvidable será contada a través de los ojos de Edward y adquirirá un tono más oscuro. Conocer a la cautivadora Bella es el momento más enigmático y desconcertante que ha vivido como vampiro", explica la editorial Little Brown en un comunicado.

Originalmente, el manuscrito se filtró en 2008 en Internet, causando un gran disgusto en la autora, que decidió paralizar el proyecto. Meyer puso en su página web un fragmento de la novela para que lean los fans. Finalmente, se animó a retomar la escritura.