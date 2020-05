Anuel AA: Tropezones le hacen levantar los pies

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

La etapa más difícil del exponente urbano Anuel AA fue el tiempo que pasó encarcelado en tres lugares distintos tras su arresto en abril del 2016 debido a la posesión de armas sin permiso legal. De un pistolazo dejó atras ese pasado oscuro, se enfocó en la música encontrando respaldo popular y también tuvo suerte en el amor al encontrarse en su colega colombiana Karol G una nueva ilusión.

Anuel fue arrestado en 2916 saliendo de la discoteca Tabaco y Ron, en San Juan Puerto Rico, donde se le incautaron tres pistolas y una de ellas era robada, según informes policiales. El 19 de julio de ese mismo año fue condenado a 30 meses de prisión.

Al momento de arrestarlo los agentes policiales le dijeron al Rey del Trap, que se le había acabado la carrera. Sin embargo, estaban equivocados.

El exponente urbano confesó en una entrevista para un programa puertorriqueño de farándula que nunca se le pasó por la cabeza sacar un disco mientras estaba en prisión.

“Mi equipo de trabajo vino con el plan y seguimos adelante, grabamos a través de los celulares o por llamadas telefónicas, fue un verdadero trote porque muchas veces no salía bien y tenía que volver a grabar y grabar y era muy frustrante”, manifestó.

Uno de los momentos más difíciles para él fue el no poder ver a su pequeño hijo, Pablo de dos años para ese entonces, Anuel explicó que le dolió mucho el haberse perdido su primer día de escuela, su cumpleaños, el estar con él y que siempre se la pasaba mirando las fotos familiares que tenía en su celda.

“Estuve un año sin poder verlo en la prisión de Puerto Rico, no me lo aceptaron en las visitas, lo primero que hice al salir de prisión fue abrazarlo, cuando lo vi sentí una emoción y me sentí que no quería soltarlo jamás”, dijo el artista emocionado.

Al momento de ser arrestado, Anuel indicó que sabía que lo estaban llevando a la cárcel por toda la crudeza de sus canciones y no por la posesión de armas.

Para el 2016 el trap no era tan aceptado por la sociedad y no tenía una posición en la radio, y eso era uno de los aspectos que desesperaba al artista, pero dijo que su único refugio fue Dios.

Mucha rabia

“Al principio tenía mucha rabia, sentía mucha desesperación porque tenía muchos proyectos en mente y dure como ocho meses sin escribir nada me sentía derrotado, pero luego aprendí que hay que sacar el lado bueno de todas las experiencias de vida y eso fue lo que hice. En mis primeros meses recuerdo que hice mucho ejercicio y deporte para controlar toda esa ansiedad”, agregó.

La inspiración regresó cuando unos reclusos empezaron hablar de lo que estaba sonando en la calle, y a pesar de que Anuel tenía varios meses sin comunicarse con nadie del mundo exterior, un día decidió volver hablar con su mánager.

“Un día lo llamé y le dije: -Brother, es verdad que mis canciones están sonando?, y me dijo que sí, que había soltado varios temas y eso me devolvió las ganas de volver de nuevo a crear música”, manifestó.

Luego de su estancia en la cárcel, el artista explicó que comprendió que debía hacer canciones más comerciales para que no lo viera como una persona negativa ypor eso en su disco “Real hasta la muerte’ se nota un cambio en las letras.

“Yo no quiero que me vean como algo negativo, porque cuando me arrestaron todo el mundo hablaba de las letras de mis canciones, entonces con ese disco (titulado “Real hasta la muerte”) lo que quise fue hacer algo distinto para que dejen de hablar todas esas cosas de mí”, indicó Anuel.

Después de eso se convirtió en uno de los urbanos más reconocidos y ha logrado hacerse un espacio gracias a sus canciones de trap y reguetón. Su más reciente tema, “Keii”, se posicionó en la cima de las listas de de ritmos latinos. El video lleva más de 137 millones de visualizaciones. De esta manera se cumple el sueño de Emmanuel Gazmey Santiago, su verdadero nombre, quien era un joven común que anhelaba ser un grande de la música.

EL AMOR

Karol G.

En 2018, ya en libertad, empezó a hablar por chat con unos amigos para hacer un nuevo proyecto y así conoció a la colombiana Karol G, quien hoy en día ocupa su corazón. Ambos compremetidos y al parecer no tienen prisa en llegar al altar.

Un junte.

En la cuarentena, Karol G y Anuel AA siguen trabajando y creando música para todos sus seguidores. Ellos tambien han realizado colaboraciones.