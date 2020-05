Hony Estrella y Nashla Bogaert: dos reinas de corazones que tropiezan en el camino

Redacción de Entretenimiento

Se maquillaban juntas cuando llegaban en esos años del noviciado en la televisión y en poco tiempo Hony Estrella y Nashla Bogaert se compenetraron bajo las alas del gran padrino de talentos Jochy Santos, aunque después volaron con alas propias en armonía hasta que el jueves tropezaron en medio de la cuarentena.

Lo de esta semana no parece ceñirse en el cuerpo de la envidia, los celos o ingratitudes. Al parecer, va más por los caminos que ambas decidieron en estos últimos años, en el que ahora no caminan juntas porque ya los momentos divertidos fueron cosas del pasado.

Su amistad nació al calor de esos sábados divertidos en la televisión, donde estaban dispuestas a desarrollar sus talentos en la comunicación o en cualquier reto que papá Jochy le pusiera.

"Yo recuerdo cuando hacíamos una especie de noticiario", decía Hony hace unos años en una entrevista de recuerdos. Y Nashla, a su lado, la secundaba: "Ay, Primera Plana".

Sus seguidores recordarán aquel concurso denominado "reina de corazones", en el que ellas salían con unos corazones o cajas y los concursantes tenían que elegir entre los de Nashla, Hony u otra de las chicas del equipo y dentro de esas envolturas había una sorpresa o un premio, o simplemente un beso o unas gracias por participar.

Ambas tenían papeles versátiles desde bailarinas o presentadoras y hasta humoristas con sus imitaciones de Tania Báez, Milagros o Pamela Sued (a cargo de Nashla).

"Nashla ta´ dura, eso es verdad y el que quiera saberlo que le caiga atrás", cantaba el coro divertido del espacio televisivo conducido por Jochy Santos, mientras ella se contorneaba en el escenario con un pícaro baile y contorneo de gluteos en los albores del perreo urbano.

Eran los tiempos en que Jochy le preguntaba a sus talentos durante la transmisión en vivo de "Divertido con Jochy", ¿De quién era el sábado? y todos en el estudio respondían que el sábado era de Corporán (que esos primeros años del presente siglo dominaba audiencia con su programa sabatino por Color Visión "Sábado de Corporán"). Y entonces Jochy se mofaba de su competencia directa y junto a todos los presentes en el estudio entonaban a coro: "El sábado es de Corporán, Ay!, pero a las doce, de doce a tres, Divertido es el dueño".

Luego de salir de debajo de las alas del Santos protector, otros proyectos las unieron, sobre todo el programa "Ahora es", que en 2012 inició en Antena Latina, al mediodía, en el que además de ellas, figuraban Bolívar Valera y Luis Manuel Aguiló.

Con un buen desempeño en esos primeros años, ambas se abrieron puertas para convertirse en figuras de la radio, la televisión, el cine, el teatro, las maestrías de ceremonias y las redes sociales.

Durante esos años dorados hubo intimidad entre ellas. "Le decía a Nashla ayer que el hombre requiere de una mujer con carácter...", expresó durante una entrevista con Jatnna Tavárez en octubre del 2012 cuando Hony tenía un novio con quien pretendía casarse, sin que al final resultara en boda, aunque para entonces era madre de una niña que había nacido en 2006.

En cambio, Nashla ya se asomaba al matrimonio y en agosto de 2013 contrajo nupcias en Argentina con el productor y cineasta David Maler, en una sorpresiva boda civil.

Desde entonces los esposos trabajan en proyectos de cine y crearon la empresa Cacique Films, aunque en lo personal aun no procrean hijos.

¿Ninguna de ustedes tiene problemas con otras colegas o compañeras?", le preguntó en una ocasión su colega Georgina Duluc en uno de sus programas a Nashla y a Hony, entre otras.

Nashla Bogaert: "Yo no sé si alguien tiene problemas conmigo, pero a mí me gusta mucho ir como chilin, tranquila por la vida, como no hacerle daño a nadie".

Hony Estrella: "Yo soy una persona que no me gusta mucho la competencia, en realidad. No soy muy competitiva, me gusta que si estamos en un grupo como que todos quedemos bien, igual si estamos en una obra me interesa que todo el mundo actúe bien, quede bien, que la producción quede perfecta, igual con un programa porque cuando tú estás en eso como que te desenfocas y las cosas no quedan bonitas".