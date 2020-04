Pavel Núñez y Karina Larrauri sobre el incendio en Duquesa: “¿Dónde están las autoridades?”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantautor Pavel Núñez y la comunicadora Karina Larrauri arremetieron contra las autoridades por el incendio en el vertedero de Duquesa, Santo Domingo Norte, que todavía sigue sin sofocarse y ha afectado a gran parte de la ciudad capital.

Al igual que cientos de personas, el artista utilizó sus redes sociales para quejarse por la humareda: “4:15 AM. Despierto y pienso que es insomnio por el confinamiento y el desfase del cuerpo por no salir de casa que es lógico que pierda noción y ritmo del tipo, pero oh! Sorpresa, es dificultad para respirar por la quema de basura en tiempos Covid-19, APLAUSOS DE PIE AL DE LA IDEA”, escribió en una serie de tuits.

Núñez exigió respuestas a las autoridades: “Quiero que alguien nos explique ¿cómo es posible, que en épocas de alto contagio algún vertedero está quemando desperdicios que podrían esparcir la posibilidad de dificultad respiratoria y posterior alta posibilidad de contagio por dicha práctica?”.

En los diferentes mensajes que escribió en Twitter, el cantante expresó su temor de que la gente tenga que acudir al medico por el humo que desprende el vertedero y allí contagiarse de otra enfermedad, enfatizando en la pandemia del coronavirus que atraviesa el mundo.

Asimismo, el intérprete de “Viene gente” y “Te di” manifestó que, aunque tiene fe y le pide a la gente lo mismo, a veces se desploma porque es humano.

En ese sentido, la comunicadora Karina Larrauri también se expresó y dijo: “Nuestro sector amanece todos los días lleno de una nube de humo. ¿Dónde están las autoridades?”.

Larrauri publicó un video donde se ve una gran humareda y escribió: “Me he salvado del coronavirus, pero entre duquesa y los fuegos que hacen de manera desaprensiva en la cañada y los barrios nos van a matar.

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, informó que el incendió que afecta desde la tarde del pasado martes, dijo que las causas pudieron haber sido las altas temperaturas, o bien la propia combustión que destila la basura.