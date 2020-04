Vigorexia: la extraña enfermedad que sufrió en la adolescencia Miguel Herrán 'Río' de “La Casa de Papel”

Redacción Entretenimiento

Miguel Herrán, es uno de los actores más populares a nivel mundial, debido a sus personajes de “Rio” en “La Casa de Papel” y “Christian” en “Elite”, pero no todo ha sido color de rosa para el joven de 24, quien sorprendió al revelar que en su adolescencia sufrió vigorexia.

"He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos. Ahora, con 67, me veo perfecto. Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo", confesó a la revista Men’s Health España y contó que a los 14 sus amigos lo llamaban Conan The Barbarian "por lo grande que estaba".

La vigorexia es un trastorno del comportamiento que sufren personas que se obsesionan con su cuerpo. Quienes lo padecen, comúnmente hombres jóvenes, se centran en los defectos de su figura, y por ello, se vuelven adictos al ejercicio físico, al gimnasio, a los aparatos y consumen en exceso proteínas, carbohidratos y esteroides.

El español expresó que, aunque su gusto por el deporte lo llevó con tener un cuerpo musculoso y con el tiempo sufrió del trastorno obsesivo, ahora Herrán menciona que acepta y le gusta su cuerpo como es.

En la misma entrevista, el actor se sinceró sobre los obstáculos que ha tenido a lo largo de su carrera. Aunque, con tan sólo 19 años se coronó con el Goya por su actuación en la película “A cambio de nada”, no le preocupaba su futuro y estaba siempre deprimido. La fama ha sido una montaña rusa.

"No era una persona que tuviera sueños ni esperanzas. Era un tío que se hundía en un pozo y hundía con él a todo el que quería", dijo.