Arjona se declara "más peligroso" que nunca y anuncia nuevo disco en mayo

Alicia Civita/EFE

Miami

"Estoy más joven, más feliz y más peligroso que nunca". Eso aseguró el cantante Ricardo Arjona en una entrevista exclusiva con Efe al presentar "Hongos", un bocado de su ambicioso proyecto artístico titulado "Blanco y Negro" que lanzará en mayo.

"Una semana después del último concierto empecé mintiéndome como siempre. Supuestamente dedicaría el siguiente año a escribir una novela, pero a la tercera semana ya estaba en el estudio inventando un proyecto de duetos que se llamaría 'MUJERES'. Doce canciones inéditas grabadas a piano con doce mujeres distintas", recordó Arjona al hablar sobre la semilla de su nuevo proyecto.

Al final, "Hongos" germinó en un bar de Londres y "cambió todo", según contó.

Se trata de un tema con la reconocible melodía de Arjona, mezclada con arreglos de rock clásico y una guitarra country, que hace una reflexión profunda sobre la locura del mundo y una relación agobiante. De ahí frases como "¿quién le dio los hongos al Dios que nos hizo?" y "¿qué haces en mi vida dándome instrucciones?".

Su letra fue escrita con mano de inmigrante que sabe "algo de inglés para pedir un trago" y "el castellano pa' pagar la renta", y sale acompañado de un video, obviamente en blanco y negro, en el que se le ve grabando la canción y recorriendo Londres vestido con atípica formalidad y más barbudo que de costumbre.

BLANCO Y MUCHO NEGRO

Lo que sí está claro es que esta canción es solo el primer bocado del proyecto artístico más ambicioso del artífice de éxitos como "Señora de las cuatro décadas" o "Acompáñame a estar solo". Lo ha titulado, especialmente, "Blanco y negro".

Justamente un libro -sin fecha de lanzamiento aún- con una propuesta literaria muy suya completa un futuro paquete que ahora abarca otras artes y que incluye poemas y cuentos cortos, además de fotografías: "una pieza impecable y una de las mejores cosas que hice en mi vida", dijo el artista.

"Este proyecto me impactó y me sorprendió a mí y eso es lo más importante. Pecaría de mentiroso si te digo que no me gustaría que sorprenda a otros. Por supuesto que me gustaría, si tengo claro que los que nos dedicamos a esto en su mayoría estamos corrigiendo problemas serios de personalidad, buscando quizás en otros la aceptación que nosotros mismos no nos damos", reconoció.

La primera entrega de su nuevo disco, "Blanco" -con 14 temas-, se completará el 29 de mayo. Para lo demás hay que esperar.

Como el resto de la humanidad, Arjona y su equipo se han visto obligados a recalibrar los tiempos hasta ver qué emerge del confinamiento por el coronavirus.

Sin embargo, la esencia está lista, como contó el artista, pues la música ya fue grabada en los icónicos estudios Abbey Road en Londres, los más famosos del mundo.

Según Arjona, todo el álbum fue cantado "absolutamente en vivo": "Lo retocamos muy poco. Tiene gusto a música en vivo y a cantante y compositor feliz. Lo que le pase a este proyecto será todo felicidad extra porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos", dijo.

UN VALIUM MUSICAL

La campaña promocional de "Blanco y Negro" sí que ha sido atrevida, pues comenzó con la provocativa frase "me aburrí", que Arjona atribuye a su sentimiento con la industria musical.

"Nunca me gustó, pero me entretenía. Hoy solo me aburre. No sé bien cuánto tiempo podré soportarla porque a pesar de la independencia sigue habiendo lugares donde lamentablemente hay que coincidir", reconoció.

La describe como "un Valium" diseñado "para mantener dormido el proceso creativo".

"La única manera de sobrevivirla despierto es someterse al rigor de la costumbre de los caminos de siempre. Esto hace que los talentos nuevos decidan conseguirse otros trabajos o adaptarse tristemente a las exigencias de hoy", reflexionó.

Por eso, ha usado el dinero que ganó, ya desde sus comienzos, para lograr su independencia creativa.

"La plata no la use para comprarme cosas, la use para hacer con mi trabajo lo que me dio la gana y lo que me dio la gana nunca fue una revancha, fue justamente lo que más me gustaba, hacer mis canciones como yo quería y dirigir mi vida y mi trabajo a donde yo creía, nada más" relató.

Ahora, dispuesto a seguir haciendo todo eso, el encierro por la pandemia lo agarró en su casa en Miami y no en el mejor momento desde el punto de vista artístico, reconoció.

"Yo soy un tipo acostumbrado al confinamiento, me jode que me haya sorprendido este encierro con dos discos ya hechos y 24 canciones producidas, por consecuencia me quedaron muy pocas ganas de seguir componiendo, aunque entiendo que este encierro era ideal para parir canciones", protestó.