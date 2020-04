Famosas: Ellas pelean como leonas por custodia de sus hijos

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Los matrimonios de algunos famosos no siempre terminan en paz. En muchas ocasiones los divorcios se convierten en un ring de pelea por la custodia legal de los hijos y/o la manutención de ellos.

En Latinoamérica, varias famosas se han enfrentado como fieras a sus exparejas por la patria potestad de sus hijos. Los escándalos entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, por ejemplo, son de gran cobertura mediática. El más reciente conflicto en esa vertiente lo vive la actriz Ninel Conde.

La mexicana se ha enfrentado legalmente a su ex pareja Giovanni Medina, por la custodia de su hijo Emmanuel. Conde asegura que Medina no le deja ver al infante y tiene más de dos mese que su hijo no pisa su casa.

“Es una denuncia exigiendo ya el poder tener a mi hijo, casi dos meses que mi hijo no ha pisado su casa, donde él vivía, donde yo vivía con él. Escudándose en el coronavirus, Gio ‘el mentiroso’ Medina se ha dedicado a poner pretextos para poder quedarse con el niño. Siempre me amenazaba cuando nos separábamos, que si me separaba de él me iba a quitar al niño de una u otra forma”, afirmó Conde en una entrevista al programa “Venga la Alegría”.

La actriz también explicó que la denuncia es por violencia familiar, asegurando que Medina está manipulando al pequeño Emmanuel para ponerlo en contra de ella.

En mayo del 2019, luego de haber peleado durante años contra Medina por las acusaciones de consumo de drogas, de las cuales tuvo que someterse a una serie de exámenes, Ninel Conde decidido darle una oportunidad al padre de su hijo y se reconciliaron, pero la pareja no duró mucho, ya que en octubre volvieron a separarse.

Otra pareja conflictiva de actores la conforman Marjorie de Sousa y Julián Gil. Ellos se han enfrentado desde 2017 a una férrea batalla legal por la manutención y custodia de su hijo Matías.

La actriz venezolana lo acusa de no darle lo necesario para la manutención del niño,a lo que él respondió con una demanda por la custodia.

En 2019 llegaron a un acuerdo en el que De Sousa obtuvo la custodia completa del niño y Julián Gil obtuvo el derecho de visitarlo un fin de semana cada mes si está fuera de México y dos fines de semana si reside en el país.

En enero pasado Gil regresó a los tribunales, argumentando que 7 mil dólares de manutención le parece una suma excesiva.

Paulina Rubio también llevó a los tribunales a sus dos exparejas para quedarse con la custodia completa de sus hijos. En el año 2012, “La Chica Dorada” protagonizó el eterno pleito por la custodia de su hijo Nicolas con su ex pareja Nicolás Vallejo Nájera “Colate”.

Luis Miguel y la actriz mexicana Aracely Arámbula, luego de concluir su divorcio, también se fueron a una batalla legal por sus pequeños.