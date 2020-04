Modelo cubana acusa a Maluma de obligarla a realizar un trío sexual con el cantante Pipe Bueno

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante colombiano Maluma se encuentra en el ojo del huracán al ser acusado por la modelo cubana Grettel Dorado de haberla obligado a realizar un “trio sexual” con él y su compatriota el también artista Pipe Bueno, pero no todo se queda ahí, sino que Dorado relató que el equipo del “Pretty boy” la amenazó con hacerle daño a ella y a su familia para que no hablara nada de lo sucedido.

En las declaraciones ofrecidas en el canal de YouTube del reportero Gabriel Cuevas, la modelo relató, que ella asistió a un “show” que Maluma ofreció en Cancún Mexíco,; ahí fue seleccionada para subir al escenario junto al intérprete.

Al terminar el show, Grettel fue invitada a la suite del colombiano, donde también se encontraba Pipe Bueno.

"Llegué, estaba él sentado en la cama, en bata y estaba ahí Pipe, comenzamos a convivir y a tomar. Yo no quería (estar con el amigo), yo estaba ilusionada con Maluma, no con Pipe, pero él me obligó a estar con Pipe. Pero yo siempre dije que no", contó en el video.

Los hechos ocurrieron en 2016, pero en la entrevista publicada relata que no se atrevió a hacer la denuncia pública al ser amenazada por el equipo del cantante.

"No me sentí bien, me sentí usada, utilizada, y literalmente decepcionada. Nunca espere eso de él, que me dijera que estuviera con su amigo. Fue horrible, y no es justo que por ser mujer seamos siempre juzgadas. Yo tengo derecho a tener relaciones sexuales con quien yo quiera, pero no te deben obligar a hacer algo que tú no quieres", expresó.

Además, Gretell comentó: “A mi mamá la amenazaron, decían que me iban a matar si hablaba. Yo siento que fui otra víctima”, agregó la cubana.

Confesó que nunca quiso denunciar a Maluma, porque no le creerían. Además, admitió que nunca quiso tener relaciones con los dos al mismo tiempo y fue obligada al acto.

Hasta el momento ninguno de los artistas ha dado declaraciones al respecto.