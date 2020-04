La precuela de Los Juegos del Hambre también saltará al cine con el Presidente Snow como protagonista

Europa Press

Madrid España

La distópica franquicia de Los Juegos del Hambre ya está preparando su expansión. Lionsgate ha puesto en marcha una precuela anticipada basada en la próxima novela de la autora Suzanne Collins titulada The Ballad of Songbids and Snakes que relatará los orígenes del presidente Snow, el villano principal de la saga interpretado por Donald Sutherland.

Desde hace tiempo los rumores apuntaban a que la próxima novela de Collins sería adaptada al cine, pero ahora Lionsgate ha hecho el anuncio oficial con el director Francis Lawrence de nuevo a la cabeza del proyecto. La trama sigue el ascenso al poder de Coriolanus Snow antes de convertirse en el dictador que aterroriza a Katniss Everdeen y los habitantes de los Distritos en la saga principal.

La sinopsis oficial de The Ballad of Songbids and Snakes es la siguiente: "El joven Coriolano es guapo y encantador, y aunque la familia Snow ha visto tiempos mejores, ve la posibilidad de un cambio en su fortuna cuando es elegido como mentor para los Décimos Juegos del Hambre... sólo para que su euforia se desvanezca cuando se le asigna como mentor a la niña homenaje del empobrecido Distrito 12".

Aunque la novela no saldrá a la venta hasta el 19 de mayo, la autora ya ha mostrado su entusiasmo por la próxima película de Los Juegos del Hambre. "Lionsgate siempre ha sido el hogar de Los Juegos del Hambre, y estoy encantada de volver a ellos con éste libro", explicó Collins en un comunicado.

"Desde el principio, han tratado el material original con gran respeto, honrando los elementos temáticos y narrativos de la historia, y formando un equipo increíble tanto delante como detrás de la cámara. Es un placer reunirse con Nina, Francis y Michael para adaptar la novela a la pantalla y hacer que compartan sus notables talentos, una vez más, con el mundo de Panem. Espero colaborar con ellos y con todos en Lionsgate mientras llevamos The Ballad of Songbirds and Snakes a los cines de todo el mundo", añadió.

Por el momento, Lionsgate no ha revelado fecha de estreno ni ningún casting oficial para el elenco.