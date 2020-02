Amaury Gutiérrez: “No he tenido la dicha de cantar en Cuba”

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Alma romántica y bohemia, con un estilo único y original que le imprime a cada una de sus creaciones, el cantautor cubano Amaury Gutiérrez goza de la libertad de ser un artista independiente y vive de su gran pasión: la música.

“Me manejo solo. No tengo manager y tampoco quiero. He llevado una vida de artista independiente de verdad. Es difícil y es muy bueno porque es la libertad plena, no dependo de nadie”, dijo Gutiérrez en su visita a Listín Diario.

En el proceso creativo de la composición, Amaury expresa que su inspiración es una cosa misteriosa y totalmente espontánea. A veces le llega la música primero y luego la letra o viceversa, pero siempre tiene que grabar con su guitarra a mano y guarda las ideas en su teléfono para cuando tenga un momento de sosiego desarrollarla completa.

El artista, de 56 años, proclama con pasión que “siempre he sido un cantautor y lo voy a ser hasta el día que me muera”.

Al preguntarle sobre la música urbana, dijo que ya ha colaborado con un artista de ese género en su canción “Nunca serás mía” con el grupo puertorriqueño MDO y aunque no descarta una nueva dupla, dejó claro que siempre será con “con la esencia y el estilo mío”.

El ganador de un Grammy Latino, al igual que muchos artistas cubanos sufre por no poder cantar en su país: “Soy anticomunista y entonces ellos tienen mi música prohibida y nunca me han invitado a cantar a mi país. Yo me fui de Cuba hace 27 años, y desde entonces no he tenido la dicha de poder compartir el éxito que yo he tenido con mi gente en Cuba”.

Canciones

Es el autor del tema “Lo mejor que hay en mi vida”, popularizado por Andrés Cepeda. Francisco Céspedes le grabó “Remolino” y “Se me escapa el alma”.

Su canción más popular grabada por dominicanos es “Yo sé que es mentira”, en voz del merenguero Rubby Pérez.

Otros dominicanos que han interpretado sus éxitos son Maridalia Hernández, Milly Quezada y Héctor Acosta “El Torito”, entre otros. ?

Show

Amaury Gutiérrez se presentará en concierto por primera vez junto a Sergio Vargas “El Negrito de Villa” en el show especial “De negro a negro” mañana miércoles, 12 de febrero, en Hard Rock Café Santo Domingo, de BlueMall. El artista promete una noche bohemia especial. Hay una canción que los une: “Dime corazón”, autoría del cubano que “El Negrito de Villa” llevó a merengue.