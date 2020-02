Wason Brazobán y urbanos se enfrentan en nueva polémica

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Wason Brazobán y los urbanos no terminan de entenderse. Muchos del movimiento musical entienden que el cantante romántico los tiene entre ceja y ceja y en las últimas horas libran una nueva batalla mediática.

Wason volvió a desatar la ira de algunos cuando cuestionó que se venda la idea de que no hay necesidad de ir a la escuela porque muchos urbanos no fueron y hoy son exitosos. Y para rematar puso como ejemplo a dos populares urbanos.

“Cada vez que escucho a alguien decir: ‘que la escuela no es importante para el éxito, porque hay muchos urbanos que son exitosos y no fueron a la escuela’ me pregunto y cuando tengan una emergencia y tengan que operarlo, quién lo va a operar? ¿Buling o El Alfa?”.

Sobre el comentario en Instagram en su hastag #Wasonpensando agregó: "Y los doctores, ingenieros, abogados, etc., cómo se forman si no van a la escuela?

La publicación del intérprete de "La Mala" generó casi 3 mil comentarios, pero también provocó reacciones de los señalados y de figuras del sector urbano.

Reacciones

El Alfa fue el primero en disparar: “Cómo progresamos en este país si los adultos en vez de educar y guiar a la juventud, mejor prefieren colocar un post en IG usando su experiencia académica para criticar a los jóvenes en vez de compartir su sabiduría y guiarnos por el camino correcto…”.

Luego El Alfa añadió: "Así es que podemos tener un mejor futuro de verdad, compartiendo lo positivo, no lo negativo".

El intérprete de "La calle bota fuego" aconsejó a la gente joven "ponte pa´ lo tuyo que los mayores de edad lo que están es en Facebookd y Instagram, esa gente no está en dar consejos".

El Alfa señaló que algunos de sus familiares le piden que suba una foto en su IG y él "lo paro en seco" porque "eso es para trabajar, no para relajar".

Bulling también le dio su respuesta a Wason: “Aveces no entiendo por qué me tildan siempre dentro del degrado social, si solo soy un joven que viene de la pobreza y de trabajar humildemente, ya que Dios me dio la virtud para ejercer esto como un trabajo que lleva el pan de cada día a 10 familias que representó en cada uno de mi equipo de trabajo”.

Otra explicación

Horas después Wason volvió a tocar el tema en otro post en el que sostiene que "estudiar seguirá siendo la vía más segura para salir de la pobreza, pero sobre todo de la ignorancia".

Si bien es cierto, indicó, que hay artistas, deportistas o figuras que han tenido éxitos sin tener una carrera académica, "no todos correrán esa suerte".

Y advierte: "Si nadie estudia en un futuro cuando tengan que operarte de alguna dolencia ¿quién lo hará? ¿Wason Brazobán? ¿O quién va a pilotear el avión que te lleve de viaje a otros países? ¿Sergio Vargas el negrito de Villa?".

Sus preguntas siguieron: "¿Y los ingenieros, pilotos, doctores, abogados, profesores del futuro? ¿Si no se estudia quién podrá defendernos? ¿El Chapulín?

ANTECEDENTES

Ya entre Wason y los urbanos hay antecedentes de pleitos mediáticos desde hace tres años. En junio de 2018 el cantautor dio un consejo a los artistas lo que no gustó mucho al exponente urbano Lápiz “Conciente” que no se quedó callado y reaccionó.

"Artistas! Si pegas un tema con vulgaridad te pegaras por un rato. Si pegas un tema con calidad estarás vigente hasta vigente hasta después de tu muerte. Wason Pensando”, escribió.

Lápiz respondió al mensaje de Wason: “Tú tienes mil años haciendo música buena eres de los mejores y donde está tu Grammy o tu reconocimiento de “lider” por más capaz que eres la sociedad no te copia como a un urbano, sabes ¿por qué?, porque no obedecen a Darwin y su famoso enunciado que tú debes de conocer bien; de cuál enunciado te hablo, estás padecendoi esto, Dunning - Kruger, Wason, con todo respeto".

A eso Wason respondió que "solo di un consejo desde mi punto de vista, no porque me sienta superior a nadie o esté ciego en cuanto a la realidad...".

Entonces remató: "Yo también te respeto como fajador que has sido y también respeto tu capacidad de hacer buena músic como alguna de las que has hecho, pero lo que no puedo respetar son algunas piezas con las que infectas la mente de miles y miles de niños que te siguen a cambio de un sonido momentáneo, si, momentáneo porque lo que no tiene sustancia es precoz".

En octubre pasado, Wason volvió a reabrir la polémica al afirmar ya el género urbano no tiene fanáticos porque ahora los fans también son intérpretes urbanos. La advertencia la hizo mediante un mensaje de instagram en las redes sociales del influencer Dotol Nastra:

“El género urbano se está saturando porque ya no tiene fanáticos, pues ya los fanáticos también son cantantes urbanos”, rezan las palabras del cantante.

Luego agregó: “Por eso tú ves la fiesta de un urbano y ellos cantando y el público de espaldas a ellos, porque no se sienten fanáticos ya, sino competencia”.

El comentario de Wason en el Instagram del Dotol Nastra se produjo luego de que el comentarista publicara un video de los Pikilao, donde salen derrochando bebidas en el suelo y rompiendo papeletas de dinero.

Después de estos encontronazos a Wason el movimiento lo ve como el gran enemigo del género urbano en República Dominicana.