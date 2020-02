Justin Bieber lanza un nuevo sencillo en apoyo a las mujeres y niños sin vivienda: 'Intentions'

EUROPA PRESS

Estados Unidos

Justin Bieber sigue anticipando su nuevo álbum, que llegará tan pronto como el próximo 14 de febrero con el título de 'Changes'. Siete días antes es momento de estrenar una nueva cancion, 'Intentions', con la participación de Quavo.

Para el lanzamiento de su nuevo single, Justin Bieber se ha asociado con la organización sin ánimo de lucro Alexandria House, con sede en Los Ángeles, que proporciona viviendas seguras y de apoyo para mujeres y niños que están pasando de estar en un refugio de emergencia a tener estabilidad económica y vivienda permanente.

El videoclip del tema cuenta las historias de tres "graduados" del programa de vivienda de transición de Alexandria. Para honrar a estas mujeres increíbles, y las historias no contadas de tantas personas que muestran tanta fuerza y resistencia en tiempos difíciles, se estableció un Fondo Intentions por una cantidad de 200.000 dólares para apoyar las metas y los sueños de las familias que apoya Alexandria House.

El trabajo humanitario ha sido un valor fundamental para Justin Bieber desde el comienzo de su carrera: el canadiense tiene el récord de cumplir la mayoría de deseos otorgados por un artista musical a través de la Fundación Make-a-Wish, con más de 350 deseos otorgados a niños con enfermedades terminales.

Justin ha donado millones de dólares a Pencils of Promise, proporcionando acceso a una educación de calidad para miles de estudiantes en todo el mundo. En 2010, 2012 y 2016, donó a la organización 1 dólar por cada entrada vendida de sus giras mundiales ("My World", "Believe" y "Purpose", respectivamente).

Y, de hecho, Justin ha donado recientemente 1 dólar por cada entrada vendida de su próxima gira 'Changes' a la Fundación Bieber, que apoyará programas de salud mental y bienestar.