Dominicano se fue a España a estudiar cine y acabó en la música

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Su meta era dedicarse a la industria del cine y a estudiar eso se fue a España, pero este dominicano cada vez que se adentraba más y más en la cinematografía se daba cuenta que su verdadera pasión era la música.

Charles Lavaigne hizo el cambio y los resultados positivos comienzan a verse a través de la música alternativa.

“En un principio me cautivó mucho la idea de hacer cine, me fui a España a estudiar, trabajé en varias producciones, pero me di cuenta que ese mundo no era lo mío. Los reflectores y el ojo público encima mío es algo para lo que no estoy hecho, por eso me fue gustando más la música y empecé a crear mis propias producciones como hobby”, dijo el artista en visita a LISTÍN DIARIO.

Las influencias musicales de Lavaigne son muy variadas. Toda su vida ha sido un fan empedernido del rock de los 70¥S con sus sonidos fuertes y pocos trabajados, pero también es un gran admirador de icónicos artistas como Prince, Michael Jackson y Elton Jonh.

“Empecé a hacer música de manera accidental; un día estaba con unos amigos e hice una maqueta y uno de ellos me dijo que mi trabajo estaba muy bien y que por qué no lo producía”, explicó.

Luego agregó: “Después de esa reunión entonces lo tomé más en serio y de ahí salió mi primer álbum (“The Bird Fish”), que es una recopilación de canciones que tenía escritas desde hace tiempo”.

La inspiración para sus canciones llegan en todo momento, pero cuando se dispone a escribir primero piensa en una melodía y empieza a mezclar distintos tonos. Sus álbumes son muy distintos pero el más profundo fue su cuarto: “Zafa”.

“Cada uno de mis discos tienen influencias distintas porque mi música es muy variada y me cuesta encasillarlo todo, pero mi primer y segundo disco, “The Bird Fish” y “Songs of Carlos Aguinaldo” surgieron paralelamente. El primero es más jovial mientras que el segundo es más folk, ahí maduré mucho mi forma de hacer música, entonces decidí agrupar las canciones similares en ambos discos”, manifestó Lavaigne.