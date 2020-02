Nelson Javier: "Rochy RD necesita aliento y apoyo"

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el comunicador Nelson Javier “El Cocodrilo” habló sobre la situación por la que está atravesando Rochy RD y dijo que el rapero lo que necesita es aliento y apoyo.

“Existen momentos en la vida donde el ser humano necesita aliento, necesita apoyo, y ese es el momento en que vive ahora mismo Rochy RD”, dijo el comunicador.

El Cocodrilo se refiere específicamente a la foto que en días pasados publicó Rochy en su perfil, donde se le ve con una gran suma de dinero y que inmediatamente provocó críticas entre sus seguidores y posteriormente tuvo que eliminar la imagen.

“Fui de los primeros en llamar a su mama para decirle lo de la foto, que se ha comentado tanto, que no me gustaba por la imaginación de lo que la gente podría interpretar. Interpretar muchas veces acciones que no tienen que ver con la realidad”, expresó que luego se dio cuenta que la mencionada fotografía formaba parte de una video musical.

Javier dijo que en estos momentos para ayudar a Rochy RD con las molestias que tiene ya que “ese joven es una bendición de Dios”.

Invitó a las personas a olvidarse de esa fotografía y a darle gracias a Dios que el intérprete de “La máxima” está vivo ya que cuando sufrió el accidente hace algunas semanas atrás llegó al hospital “con un 10 por ciento de vida y está vivo porque es una bendición de Dios”.

El presentador de “El show de Nelson” dijo que quizás muchos se preguntan por qué él ama al movimiento urbano y a sus intérpretes y explicó que entiende que la sociedad debe de adaptarse a ese género y él particularmente lo respeta.

Se recuerda que el destacado comunicador de Santiago fue uno de los primeros en visitar al rapero en el hospital cuando estuvo ingresado en la ciudad corazón y desde entonces mantienen una estrecha relación. Al igual que con el locutor Santiago Matías “Alofoke”