Yovanny Polanco reflexiona sobre su retiro

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Yovanny Polanco se encuentra en un momento de reflexión hasta tomar una decisión definitiva con respeto a su posible retiro, prematuro, o un largo descanso de su carrera artística.

En estos días el merenguero típico se ha reunido con sus músicos y con todo el personal que compone su agrupación, con la que lleva más de 25 años trabajando todos los días, para definir cómo quedarán las cosas.

Hasta el momento, se confió a LISTÍN DIARIO, no se trata de una decisión ya tomada y él se encuentra analizando la situación, por lo que el retiro no es seguro todavía. Sin embargo, aunque no se especificaron las razones, hizo saber que está pensando en ello desde hace mucho tiempo, aparentemente unos cuatro años.

La noticia ha caído como un balde de agua fría en el ambiente de la música de tierra adentro, ya que “El Mambólogo”, como se hace llamar, es uno de sus más dignos acordeonistas y representante del género, con un historial de éxitos y presentaciones tanto por el país como en el extranjero.

Aparentemente el músico ha decidido cambiar el rumbo de su vida y pondrá atención a otros intereses y a su familia, por lo que el retiro podría ser solo de los escenarios y no del negocio de la música, ya que también ha también ha sopesado continuar con la agrupación, pero con otro acordeonista que lo sustituya.

Según trascendió, ya ha probado algunos músicos y expertos del instrumento musical.

Creyente de Dios

Desde el 2008 Yovanny Polanco decidió confesarle al mundo su devoción al Señor. Ese año escribió la canción “Creo en el amor, Jesús” con la intención de motivar y despertar en la gente ser mejores personas.

Su devoción al Señor Jesús se dio desde muy niño, instruido por sus padres conoció la fe y desde entonces ha encaminado su vida como buen cristiano.

“Cuando salí de Nagua me marché con el firme propósito de ayudar a mi familia y triunfar, pero Dios es quien te va trazando tu objetivo con cosas que son más importantes: que es lo espiritual, que es lo que realmente te llena”, dijo para este diario en una pasada entrevista.