“Parásitos”, una obra maestra

Luis Beiro

Méritos aparte, “Parásitos” trae una historia que atrapa porque la escritura del guion roza la excelencia. Es un canto a favor de la coexistencia. De cómo los finales felices pueden trastocarse cuando se irrespetan los espacios de cada quien. Y cómo la necesidad de sobrevivir en la Era Global es similar a otros contextos donde engaño y mentiras señoreaban. Esto no es nuevo en el cine de Boon Joon-ho. Lo que sí es nuevo es la manera en que la fotografía domina la escena junto al resto de los elementos del cine. El maestro coreano nada sacrifica. Ni la elección de las locaciones, ni los sugeridos efectos visuales que apoyan de manera sutil una cinematografía posmoderna. La pulcritud no radica solo en la elección de espacios interiores donde se desarrolla la mayoría del filme, sino en una banda sonora golpeante e incisiva, en un vestuario bien elegido, en un maquillaje natural para marcar los contrastes sociales.

El casting no titubeó. El director pudo trabajar con un grupo de actores de reconocido prestigio profesional para evitar el realce individual que pudiera haber echado por tierra su ambicioso proyecto. Los elegidos han cursado estudios en centros superiores de arte de Seúl. De ahí la demostración de disciplina y eficacia. Saben no recitar parlamentos. Parecen no ser los personajes de un filme, sino sacados de la vida misma. Hasta el actor más famoso de Corea, Song Kang-ho, cumplió con el director que lo llevó a la fama mundial en 4 de sus filmes.

Los parlamentos no simulan, proponen una estrategia lectiva en dos planos donde convergen elementos naturalistas y salvajes con sutilezas sublimes. Además, reúnen el placer de la transparencia. El pensamiento y la escritura vuelven el rostro hacia la objetividad. Bong joon-ho no le hace perder su tiempo al espectador. Respeta para ser respetado. Esta pretensión provoca el disfrute en una película de apuestas en un tiempo donde el lobo del hombre no devora cuando tiene hambre, sino cuando sus dientes están bien afilados.

Ficha técnica:

País: Corea del Sur. Año: 2019. Duración: 132 mintos. Director: Bong Joon-ho. Guion: Bong Joon-ho y Jin Won-han. Premios: Palma de Oro y Globo de Oro, festivales de Cannes y Estados Unidos, respectivamente. Reparto: Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin y Cho Heo-jeong. Sinopsis: Dos familias distintas se entrecruzan. Los humildes realizan servicios en el hogar de los pudientes, desplazando por medio de argucias a los empleados anteriores.